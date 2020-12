Pilotos de Fórmula 1 escolheram o seu top 10

A Fórmula 1 pediu aos pilotos de…Fórmula 1 que escolhessem os pilotos que entenderam ter-se destacado mais durante a época de 2020.

Daí, saiu um top 10 em que, imagine-se, Lewis Hamilton foi o mais votado pelos seus pares, e algo surpreendentemente, Valtteri Bottas não consta nesse top 10. É dessa forma que 19 pilotos de F1 veem o homem que foi segundo no Mundial. O que isto significa? Talvez que Hamilton fez o que devia com o carro e a equipa que tem e Valtteri Bottas, não…



Na terceira edição da sondagem ‘Piloto do Ano’, a F1 pediu aos pilotos que avaliassem o desempenho dos seus rivais e chegassem ao top 10 do ranking. As regras permitiram aos pilotos votar por si próprios, segundo revelou a F1, nem todos o fizeram, embora também nem todos se tenham colocado como número um, e fizeram-no com o conhecimento de que votariam anonimamente. As pontuações baseavam-se no atual sistema de pontos de F1, com o piloto de topo em cada lista a ganhar 25 pontos até um ponto para o piloto em 10º. As listas foram então combinadas para criar um top 10, que ficou assim:



TOP 10

1 Lewis Hamilton

2 Max Verstappen

3 Daniel Ricciardo

4 Charles Leclerc

5 Pierre Gasly

6 George Russell

7 Sergio Perez

8 Romain Grosjean

9 Carlos Sainz

10 Alex Albon

Na frente, sem surpresas, Hamilton na frente de Max Verstappen, mas foi Daniel Ricciardo e não Charles Leclerc quem completou o pódio após a sua excelente temporada final com a Renault. Charles Leclerc, da Ferrari, foi quarto classificado, tendo superado um Ferrari dececionante em várias ocasiões este ano. Pierre Gasly, completou o top cinco. George Russell pode ter marcado pontos apenas uma vez, mas o seu desempenho, especialmente com o Mercedes, colocou-o em sexto entre os seus pares.



Sergio Perez, que ganhou o seu primeiro Grande Prémio este ano, foi sétimo, à frente de Romain Grosjean. Aqui, provavelmente uma espécie de prémio, pois Grosjean não foi o sétimo melhor piloto do ano. Carlos Sainz e Alexander Albon, completaram o top 10.

Os pilotos que participaram na votação (por ordem alfabética) foram: Alexander Albon, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Romain Grosjean, Daniil Kvyat, Nicholas Latifi, Kevin Magnussen, Lando Norris, Esteban Ocon, Sergio Perez, Daniel Ricciardo, George Russell, Carlos Sainz, Lance Stroll, Max Verstappen.