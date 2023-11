Pilotos de F1, um Hovercraft e o deserto do Nevada… | AutoSport

Para se prepararem para o asfalto ‘fresco’ e escorregadio do Grande Prémio de Las Vegas, os pilotos de F1 da Red Bull Racing, Max Verstappen e ‘Checo’ Perez, enfrentam a dupla da Alpha Tauri F1, Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo, num hovercraft de dois lugares! Os quatro pilotos de Fórmula 1 correm com as suas embarcações flutuantes pelo deserto do Nevada e completam dois difíceis desafios de perícia antes de uma corrida final frente a frente. Que equipa será capaz de atravessar a poeira do país alienígena e conquistar a vitória?

Pilotos de F1, um Hovercraft e o deserto do Nevada…