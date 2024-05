Piloto de F1 homenageiam Senna: “lenda incrível do desporto”

Pilotos de F1 prestam homenagem a Ayrton Senna 30 anos após a sua trágica morte.

O dia 1 de maio é uma data que tem uma ressonância emocional tanto para os fãs da F1 como para os pilotos, marcando o dia em que o desporto perdeu Ayrton Senna num acidente no Grande Prémio de San Marino de 1994, em Imola.

Tricampeão, Senna transcendeu a Fórmula 1, não só com o seu prodigioso talento de piloto, que o levou a obter 41 vitórias em Grandes Prémios e 65 pole positions entre 1984 e 1994, mas também com a sua paixão por melhorar o bem-estar dos cidadãos no seu país natal, o Brasil.

O seu estatuto lendário significa que Senna continua a ser um ponto de contacto para os pilotos de Fórmula 1 de hoje, com vários dos presentes no Grande Prémio de Miami de 2024 a serem questionados na quinta-feira – um dia depois do 30º aniversário do falecimento de Senna – sobre o que o piloto brasileiro significava para eles.

“ele permanece em todos os nossos corações e foi, no desporto, um modelo a seguir”, disse o sete vezes campeão Lewis Hamilton, que se tornou cidadão honorário do Brasil em 2022. “Acho que a família dele está a fazer um excelente trabalho com a fundação [Instituto Ayrton Senna], ainda a ajudar crianças.”

“Ele é uma lenda do desporto”, concordou o piloto da Aston Martin Lance Stroll. “Alguém que mudou o desporto de muitas formas. Era uma lenda na pista e também fora dela. Ele tinha uma voz, ajudou o Brasil de muitas maneiras e, na verdade, acho que levou o desporto a outro nível de muitas maneiras.

“Mesmo do ponto de vista dos pilotos, penso que ele fez evoluir a ética de trabalho e a forma de estar a outro nível como piloto. Ele é, sem dúvida, uma lenda incrível do desporto”.

O piloto da Red Bull, Sergio Perez, também elogiou o trabalho realizado pelo Instituto Ayrton Senna desde a sua criação pela irmã de Senna, Viviane, em novembro de 1994: “Todos nós seguimos o desporto e, para todos nós, é super especial ter tido uma figura como ele”, disse Perez. “Era um excelente piloto de corridas, muito corajoso, mas o que mais admiro é a forma como se comportava fora do carro, o que fez pelo seu país, pelas crianças, pelas gerações mais novas.

“Acho que essa é a única coisa em que realmente me inspiro no Ayrton. Acho fantástico que a família continue a fazer um excelente trabalho com a sua fundação, como Ayrton fez quando estava a conduzir na Fórmula 1. Acho que ele é um grande ser humano e é por isso que o seu legado é tão grande no nosso desporto”.

Embora Senna tenha pilotado para a Toleman, Lotus e Williams durante a sua carreira, foi com a McLaren que conquistou os seus três títulos – com o atual piloto da equipa, Oscar Piastri, a saudar o legado de Senna na equipa como “muito, muito especial”: “Obviamente, ele passou grande parte da sua carreira na McLaren, por isso acho que para nós é muito, muito especial ter esse legado”, disse Piastri. “Para mim, obviamente, não era nascido quando ele corria, mas ler as histórias, ver os documentários, ver alguns dos vídeos das suas voltas de qualificação, coisas desse género – é muito inspirador.

“Acho ótimo que ainda o estejamos a celebrar e… acho que não importa se são 30 anos, 50 anos, 150 anos, acho que o legado vai continuar a existir. Acho que é muito especial para todos nós”.

Um mural especial de Ayrton Senna, criado pelo artista Kobra, foi revelado no paddock de Miami na tarde de quinta-feira – enquanto o tetracampeão Sebastian Vettel conduzirá um ex-Senna McLaren MP4/8 em Imola, dentro de duas semanas.