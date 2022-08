Pierre Gasly: “Yuki Tsunoda está a levar a F1 mais a sério este ano” | AutoSport

Pierre Gasly acredita que Yuki Tsunoda “está a levar a Fórmula 1 um pouco mais a sério” nesta sua segunda temporada, ajudando mais a equipa.

O piloto japonês admitiu, no início deste ano, que “não sabia o que estava a fazer” durante grande parte da sua temporada de estreia. Gasly, colega de equipa e bom amigo de Tsunoda, sente que o piloto esteja a progredir “bastante” entre a sua primeira e segunda temporada na F1.

“Penso que agora ele esteja provavelmente a levar a Fórmula 1 um pouco mais a sério, o que era a abordagem certa a ter”, disse Gasly ao Autosport. “Pelo que ele disse, tive um impacto nesse lado ao mostrar-lhe o tipo de dedicação e empenho que este desporto exigia. Este ano temos trabalhado como uma equipa, ao passo que no ano passado estivemos um pouco divididos, porque ele não tinha muita experiência. Agora, penso que ele tem ideias claras e feedback mais claro sobre o que realmente precisamos para ser melhores, para podermos trabalhar em conjunto, para melhorar o carro que temos”.

A Alpha Tauri está atualmente a trabalhar para compreender plenamente a atualização que trouxe para o seu carro no Grande Prémio de França, após Gasly e Tsunoda terem demonstrado algumas dificuldades para melhorar as suas performances. A equipa não já não chega aos pontos desde o Grande Prémio do Azerbaijão no início de junho, onde Gasly terminou no quinto lugar.

O diretor técnico da Alpha Tauri, Jody Egginton, sublinhou a opinião de Gasly, acreditando que Tsunoda tenha dado um passo em frente com a sua postura no desporto.

“Há muita informação que os pilotos têm de encaixar e nem sempre é fácil de entender”, disse Egginton ao Autosport. “Como com qualquer pessoa em qualquer tipo de exercício difícil ou técnico, ou mesmo uma revisão de exames, a prática torna a perfeição. Ele está a compreender melhor as coisas. Ele também está a formar melhores opiniões sobre o que quer no carro. E isso leva tempo com qualquer piloto”.