Pierre Gasly renova com a Alpine na Fórmula 1 até 2028

A Alpine anunciou a extensão do contrato para Pierre Gasly, garantindo a sua permanência na equipa francesa de Fórmula 1 até, pelo menos, ao final da temporada de 2028.

A notícia, divulgada na véspera do Grande Prémio de Itália, solidifica o futuro do piloto francês na estrutura e sublinha a ambição da Alpine para a próxima era regulamentar da modalidade.

Uma parceria consolidada e com olhos no futuro

Pierre Gasly, de 29 anos, juntou-se à Alpine antes da temporada de 2023 e, desde então, tem demonstrado o seu valor. Apesar da enorme quebra da equipa, que em 2022 ficou em quarto no Campeonato de Construtores e daí para cá foi sexta em 2023 e 2024, afundando-se dramaticamente este ano com o décimo lugar provisório, numa época que Flavio Briatore já apelidou de “perdida”

Mas Gasly conquistou dois pódios e desempenhou um papel crucial para a equipa assegurar o sexto lugar no Campeonato de Construtores na última temporada e embora o seu contrato anterior só expirasse no final da próxima época, ambas as partes manifestaram o desejo de prolongar o vínculo por mais dois anos, formalizando o acordo com a antecedência necessária.

Em comunicado, a Alpine expressou o significado deste novo acordo: “O contrato reafirma o compromisso de Pierre com a Alpine e cimenta a crença da Alpine em Pierre como o piloto capaz de liderar a equipa na nova era regulamentar de 2026 e nos anos seguintes, sob a liderança de Flavio Briatore e com o total apoio do Grupo Renault, liderado pelo novo CEO François Provost.”

Ambição: vencer corridas e campeonatos mundiais

Pierre Gasly não escondeu o seu entusiasmo com a renovação. “Estou entusiasmado por comprometer o meu futuro a longo prazo com a Alpine. Como francês, e especialmente a pilotar para uma empresa automóvel francesa, sinto-me muito orgulhoso”, afirmou o piloto. “Desde que me juntei em 2023, sempre senti que esta equipa é o lugar certo para o futuro. O apoio e a confiança de Flavio em mim, o compromisso de François com o projeto de Fórmula 1, bem como as pessoas que temos em Enstone, tornaram esta uma decisão natural. Quero estar aqui nos próximos anos e concretizar o nosso objetivo comum: vencer corridas e Campeonatos do Mundo. Estamos todos juntos nisto e estou ansioso por continuar esta história especial.”

Flavio Briatore, figura de destaque na Alpine, também se pronunciou sobre a importância da extensão. “Desde que regressei à equipa, sempre afirmei a importância de construir e aumentar a competitividade da BWT Alpine Fórmula 1 Team. Estamos bem preparados para a nova era da Fórmula 1, que começa em 2026, e agora temos o nosso piloto principal confirmado para nos levar bem para o futuro. O Pierre tem sido um enorme trunfo para a equipa durante este período desafiante. Fiquei muito impressionado com a sua atitude, dedicação e talento e estamos ansiosos por continuar este projeto juntos por muito tempo.”

Apesar da clareza sobre o futuro de Gasly, permanece incerto quem será o seu colega de equipa a partir da próxima temporada. Atualmente, Franco Colapinto ocupa o lugar ao seu lado, mas a Alpine ainda não confirmou a sua dupla de pilotos para além de 2025, e tendo em conta o que o argentino tem vindo a fazer em pista, dificilmente continuará na equipa.