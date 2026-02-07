Pierre Gasly faz hoje 30 anos: trajetória na Fórmula 1 e paixão pela moda

Pierre Gasly, piloto da Alpine na Fórmula 1, celebra hoje 30 anos, numa data marcada pela sua ascensão como uma das figuras mais proeminentes da grelha. De estreante na Toro Rosso a presença habitual nas semanas de moda, o francês de Rouen transformou o seu estilo num reflexo da criatividade fora das pistas.

Gasly inicia a sua décima temporada na F1 em 2026, após uma estreia com a Red Bull e sucesso notável na AlphaTauri, coroado com a vitória em Monza em 2020. Pódios recentes com a Alpine consolidaram-no como um dos melhores da grelha. Fora das corridas, a moda tornou-se uma extensão da sua personalidade, permitindo-lhe equilibrar a vida na pista com a expressão criativa. “Preciso de ter os dois lados: uma vida na pista e outra fora dela, para render ao melhor”, afirmou a Who What Wear.

Influências iniciais

Nos primeiros dias na Toro Rosso, o vestuário no paddock era conservador, centrado em equipamento de equipa. Gasly inspirou-se em Lewis Hamilton, pioneiro na ‘ousadia fashion’ na F1. “Sem ele, as coisas seriam diferentes hoje”, declarou em 2023 à Sky Sports F1.

​A notoriedade levou Gasly às filas da frente em semanas de moda em Paris e Milão, ao lado de actores e músicos, em desfiles da Louis Vuitton, Christian Louboutin e Bluemarble. Participou em sessões fotográficas para a GQ e Vanity Fair, partilhando capas com pilotos como Lando Norris e Daniel Ricciardo. Em 2022, surgiu na capa da GQ França com Gucci, Dior e Etro. A relação com a modelo portuguesa Francisca Gomes, conhecida como Kika, amplifica o perfil do casal em eventos como Wimbledon e Cannes, com looks coordenados. A residência em Milão refinou o seu gosto: “Todos são tão elegantes, tens de usar algo bonito”, confidenciou a Lawrence Barretto do F1.com.

​Gasly ambiciona uma marca própria: “Vou entrar neste mundo, pela criatividade, e explorar outros fora da F1”. Investimentos como o FC Versailles e colaborações com H. Moser & Cie mostram interesses diversificados. Aos 30 anos, representa uma geração de pilotos que transcende o desporto.

FOTO MPSA Agency