Pierre Gasly brilha no Qatar e mantém Alpine na luta pelo P6 nos construtores

A Alpine consolidou a posição nos Construtores com desempenho heroico de Pierre Gasly.

Pierre Gasly revelou que “deu absolutamente tudo” para garantir o quinto lugar no Qatar, com as esperanças da Alpine manter a sexta posição nos construtores a saírem fortemente reforçadas.

O francês continuou a sua boa forma nas últimas corridas desta temporada com um quinto lugar no Qatar, dando à Alpine uma pequena vantagem sobre a Haas na renhida luta pelo P6 na classificação dos construtores.

As últimas três corridas do francês foram algumas das suas melhores da campanha – depois de um duplo pódio para a equipa no Brasil, qualificou-se em P3 em Las Vegas.

Apesar de ter sido forçado a abandonar a corrida devido a uma falha de motor, levou o ímpeto para o Grande Prémio do Qatar. Depois de ter falhado por pouco a Q3, Gasly começou a corrida em P11 e entrou numa batalha renhida com o Haas de Kevin Magnussen mesmo à sua frente.

Depois, aproveitou as condições do Safety Car e fez a paragem para pneus novos, deixando-o à frente de Carlos Sainz em pista.

Os 10 pontos ganhos pela Alpine foram cruciais na luta pelo P6, uma vez que Esteban Ocon, que será substituído pelo estreante Jack Doohan na última corrida em Abu Dhabi, foi abalroado por Nico Hulkenberg na primeira volta e sofreu demasiados danos para continuar: “Foi uma corrida incrível”, resumiu Gasly. “Estou muito contente por toda a equipa estar em posição de lutar pelos cinco primeiros pela segunda vez esta época.

“O final da época está a correr extremamente bem e olhar para trás, para onde estávamos no início do ano, é muito, muito impressionante. O que eles conseguiram alcançar em termos de desenvolvimento e de colocar o desempenho no carro, apesar de termos tido um ano difícil.

“Hoje foi fantástico. Senti-me bem no carro, o carro estava bem equilibrado, tivemos um grande ritmo, grandes batalhas em pista – especialmente esta última passagem com o Carlos atrás durante mais de 15 voltas. Isso manteve-me mesmo em alerta e tive de me esforçar muito.

“Nem em todas as corridas deste ano conseguimos lutar pelos cinco primeiros, por isso dei tudo o que tinha e estou contente por ter resultado.”