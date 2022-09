Pierre Gasly: “a minha ambição na Fórmula 1 é lutar na frente” | AutoSport

Pierre Gasly parece o candidato principal para ocupar o lugar de Fernando Alonso na Alpine em 2023, apesar da equipa francesa ter estado esta semana em testes com uma série de pilotos no circuito de Hungaroring. O piloto tem ainda um ano restante de contrato com a Red Bull para pilotar pela AlphaTauri e esse é um tema que tem de ser tratado e acordado entre ambas as partes.

Gasly admite que pode não pilotar no próximo ano pela AlphaTauri, no entanto salientou que tem como objetivo na Fórmula 1 lutar pelos lugares da frente.

“Neste momento isto está fora do meu controlo”, disse Gasly à Sky ainda em Monza no GO de Itália. “Deram-me [a AlphaTauril] a minha primeira vitória na F1 e a minha primeira oportunidade na Fórmula 1. Isso não significa que vou ficar lá toda a minha vida porque a minha ambição na Fórmula 1 é lutar na frente, e é isso que eu quero”.

Procurando outra equipa que o possa colocar no lugar que Gasly ambiciona, o piloto promete que mesmo se ficar mais um ano na equipa italiana continuará a esforçar-se como sempre.

O CEO da Alpine, Laurent Rossi, não esconde a preferência por Gasly, tendo já dito que “Pierre é um muito bom piloto. Seria um bom candidato para nós”. O responsável máximo da equipa francesa explicou que esperam tomar uma decisão sobre o piloto que se tornará companheiro de equipa de Esteban Ocon em 2023, depois da saída de Fernando Alonso e da saga do contrato de Oscar Piastri, até ao final de Setembro. A equipa tem estado a testar candidatos, com Antonio Giovinazzi, Nyck de Vries e Jack Doohan ao volante de um monolugar daa equipa esta semana.