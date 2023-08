Este ano não foi a primeira vez que a Mercedes dominou uma temporada de F1: em 1954, quando regressou à competição depois da II Grande Guerra, a marca da estrela não encontrou rivais à altura. Os seus carros – os W196 – eram radicalmente diferentes de todos os restantes do plantel e eram igualmente diferentes em ‘performances’ – para melhor. Em Reims, Juan Manuel Fangio e Karl Kling lideraram facilmente desde o início da corrida, com os seus adversários, com Froilán González e Mike Hawthorn, nos Ferrari 625, à cabeça, a tudo tentarem fazer para os acompanhar – mas os seus carros tinham, para isso, que ser puxados até aos limites e revelaram-se demasiado frágeis, abandonando sucessivamente, ainda nas primeiras voltas. No final, Fangio abrandou e esperou por Kling, para cortarem a meta atrás um do outro. O terceiro classificado, Robert Manzon, num Ferrari 500 privado, da Equipe Rosier, foi 3º, mas já a uma volta.

PÓDIO 1º Juan Manuel Fangio (Mercedes), 61 voltas em 2h42m47,9s; 2º Karl Kling (Mercedes), a 0,1s; 3º Robert Manzon (Ferrari), a 1 v.