Pedro Lamy: O ‘nosso’ campeão

AutoSport sempre esteve presente nos momentos de glória de Pedro Lamy. Tinha cinco anos quando nasceu o AutoSport. Curiosamente, foi nesse primeiro ano que o piloto conquistou o primeiro dos seus inúmeros títulos – mais precisamente, o de Campeão Nacional de Mini-Motos, que repetiu depois nos quatro anos seguintes, sendo que, em 1980 e 1981, foi também campeão em Mini-Motocross. Durante os cinco anos seguintes, correndo já em veículos de quatro rodas, o jovem tímido e de baixa estatura conhecido então ainda por José Pedro Lamy Viçoso, ou simplesmente Lamy Viçoso, esteve como que a ambientar-se às diferentes exigências da pilotagem, não garantindo nenhum título. Porém, em 1987 começou de novo – e, até 1992, todos os anos venceu umcampeonato. Em 1987 e 1988, foi no Karting nacional; em 1989, na Fórmula Ford 1600. Depois, passou para o outro lado da fronteira, mal tirou a carta e, mesmo sem saber falar inglês, rumou a Inglaterra.

Em 1990, venceu a Taça das Nações de Fórmula Opel – em Spa-Francorchamps, numa célebre edição em que formava, com Rubens

Barrichello, este ainda com aparelho nos dentes, eram os “meninos traquinas” do “paddock”.O seu colega de Seleção foi Diogo Castro

Santos, com quem repetiu a “dose” em 1991, ano em que também se sagrou Campeão Europeu da categoria.

Então, atravessou para o outro lado do canal da Mancha, conquistando o título na F3 alemã e vencendo o Marlboro Masters, em Zandvoort. 1993 é o primeiro ano em que não ganhou nenhum campeonato: comum carro do ano anterior, numa equipa que ficou sem dinheiro antes do final da temporada, perdeu por um ponto para um tal Olivier Panis na F3000 internacional; nessa altura, lutou e venceu pilotos como David Coulthard, Paul Stewart, Gil de Ferran, Andrea Chiesa – e venceu a que era então a mais emblemática prova de F3000, o Grande Prémio de Pau. Na cidade do sopé dos Pirinéus, comemorou alegremente o triunfo com os amigos e foi singela de ver a sua alegria e simplicidade, típica de um jovem de apenas 21 anos e com o Mundo à sua frente. Nesse ano ainda, Alessandro Zanardi teve o seu pavoroso acidente em Spa e Lamy substituiu-o na Lotus, estreando-se na F1 em Itália. Era o início de uma carreira aparentemente promissora na F1. Contudo, em Maio de 1994, mês fatídico para a modalidade, teve um acidente em testes em Silverstone e partiu as pernas e os braços. A recuperação foi difícil, esteve meses num hospital na Suíça, junto à fronteira com a Áustria, mas conseguiu

regressar à F1 em 1995, então na Minardi. Conquistou um ponto na Austrália em 1996, sendo o primeiro piloto português a fazê-lo – até que deixou a F1 desiludido e sem apoios. Tornou-se, então, o verdadeiro piloto profissional.



Para lá da Fórmula 1, começou, de novo, a vencer. Deixou os monolugares, mas os carros de Sport e de Turismo ganharam um novo especialista. A sua primeira participação nas 24 Horas de Le Mans foi em 1997, terminando em 5º lugar. Lamy foi piloto de fábrica de marcas como a Aston Martin, a Chrysler e a Mercedes-Benz, venceu as 24 Horas de Nurburgring logo na primeira tentativa e sagrou-se campeão no V8 STAR, em 2003. No ano seguinte e em 2006, venceu os campeonatos LMS na categoria GT1. Então, em 2006, foi convidado para participar no projeto da Peugeot de ataque às 24 Horas de Le Mans, com um carro equipado com motor turbo-Diesel.

Terminou em 2º lugar.

Em 2007 venceu as Le Mans Series (LMP1), em 2012 triunfou em Le Mans com o Chevrolet Corvette C6-ZR1 nos GTE-Am, classe em que foi Campeão em 2017. O ano passado, venceu as 12 Horas de Bathurst na classe Pro-Am.

Porquê este resumo do palmarés daquele que é considerado o mais bem sucedido e internacional dos pilotos portugueses. Porque, ao longo da sua carreira, desde que o AutoSport nasceu, estivemos sempre a seu lado. Nas pistas, nos bons e maus momentos.