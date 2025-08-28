Pedro Lamy Comissário Desportivo no GP dos Países Baixos de F1

Pedro Lamy vai ser Comissário Desportivo no GP dos Países Baixos de Fórmula 1, novamente no papel atribuído a ex-pilotos de F1. O piloto da Aldeia Galega que foi vencedor em karting, Fórmula Ford e Fórmula 3, daí passando para o campeonato de Fórmula 3000 em 1993 e, depois de terminar em segundo lugar na classificação geral, competiu nas quatro últimas corridas de Fórmula 1 de 1993 pela Lotus, substituindo Alex Zanardi.

Daí, mudou-se para a Minardi na segunda metade de 1995 e tornou-se o primeiro piloto português a marcar um ponto no campeonato mundial no Grande Prémio da Austrália daquele ano.

No total, correu 32 vezes na F1 antes de se mudar para SportsCar, nos quais teve uma longa carreira com, entre outros, a BMW, Peugeot e Aston Martin. Desde que se retirou das corridas, atua como consultor de pilotos da FIA TCR World Tour e é comissário da FIA desde 2022.

Este fim de semana em Zandvoort volta a ter de interpretar situações, tomar decisões e aplicar colegialmente regras durante o fim de semana do Grande Prémio neerlandês.