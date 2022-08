Pedro de la Rosa: “Max tem tudo o que é preciso” para ser o melhor piloto da Fórmula 1 | AutoSport

O Campeão do Mundo de Fórmula 1 de 2021 está no caminho certo para a revalidação do título. Max Verstappen esteve desde o início da época muito forte, mas sofreu alguns problemas com a fiabilidade do novo RB18. Ainda não estando totalmente resolvidas essas questões, o piloto neerlandês tem 80 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, Charles Leclerc e terminou a primeira metade da época com uma bela exibição na Hungria, onde venceu o GP arrancando do 10º posto da grelha de partida.

O antigo piloto de Fórmula 1, Pedro de la Rosa considera que Max Verstappen tem todos os argumentos para vir a ser um dos melhores pilotos da história da competição rainha do automobilismo, talvez o melhor de sempre.

“Penso que Max [Verstappen] tem tudo o que é preciso para se tornar um dos melhores de todos os tempos na Fórmula 1″, afirmou de la Rosa em entrevista ao RacingNews365.com. “Tem todas as qualidades, isso é certo. Só o tempo dirá para que equipas vai conduzir e quão competitivas essas equipas serão nos próximos 10 anos, mas Max tem tudo o que é preciso para se tornar o melhor”.

Para o antigo piloto catalão, Verstappen é o melhor piloto neste momento, quando discute com Leclerc o primeiro posto da classificação mundial, mas de la Rosa considera que “são comparáveis em termos de velocidade. São muito rápidos, especialmente numa volta e, além disso, são muito espertos. A maior diferença é que Max está muito mais em controlo. Não comete nenhum erro, e não me refiro sequer a um pião ou a um acidente, mas com que frequência é que o vemos a bloquear uma travagem? Não importa as condições, Max controla. Quer esteja a chover ou em piso seco, quer seja no treino livre ou em corrida”, concluiu.