Paulo Pinheiro “Está agendado um teste de equipa de F1 para novembro…” (áudio)

Em entrevista ao 16 Valvulas/AutoSport, Paulo Pinheiro, Administrador do Autódromo Internacional do Algarve revelou que o ‘seu’ circuito já pode receber testes e corridas de Fórmula 1, pois finalmente recebeu a homologação da FIA: “Recebemos no final da semana passada a formalização da homologação, passamos a ser Grau 1, portanto já podemos ter corridas de F1, e é isso, temos que estar preparados para aquilo que possa acontecer”. Mas disse mais, que “está agendado e contratado um teste de equipa de F1 para novembro…”. Uma novidade, uma surpresa?

Ouça a entrevista na íntegra.

16Valvulas Entrevista Emiliano Ventura – CLIQUE AQUI

16Valvulas Entrevista Nuno Sousa Pinto – CLIQUE AQUI