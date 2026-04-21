Pato O’Ward já não está interessado na F1: “Parece artificial”

O piloto de testes e reserva da McLaren, Pato O’Ward, admitiu que o seu desejo de chegar à Fórmula 1 diminuiu significativamente, criticando duramente a direção atual da categoria.

O mexicano de 25 anos, terceiro piloto da McLaren desde 2022 e que terminou em segundo lugar no campeonato de IndyCar do ano passado atrás de Alex Palou, afirma que a F1 se tornou demasiado artificial e afastou-se da essência da competição pura.

O’Ward participou em cinco sessões de treinos livres com a McLaren e deverá realizar mais um teste até ao final da época, mas clarifica que não tem nada confirmado. A sua principal crítica centra-se nos sistemas de ultrapassagem assistida, que considera prejudiciais para a integridade competitiva da categoria, apesar de a própria IndyCar dispor de um modo “push to pass”.

“Honestamente, acho que a Fórmula 1 cometeu um erro na forma como se tornou agora” disse Pato O’Ward, em declarações à Fox Deportes. “O fogo que tinha de ir para a Fórmula 1 não era por causa da fama ou do dinheiro, realmente não. Mas era porque esses carros eram incríveis. Conduzir esses carros era impressionante, vê-los era impressionante. E sinto que a cada ano, um pouco dessa essência foi retirada. Esse sentimento puro.”

“Alguém como eu procura isso: quer correr porque tem essa paixão. Quer levar um carro ao limite na travagem, quer fazê-lo passar por uma curva rápida o mais depressa possível. Não carregar num botão para ultrapassar alguém, como se acontecesse artificialmente. Isto não é Mario Kart. Estamos a correr.”

“É por isso que estou muito feliz na IndyCar. Para mim, esta é atualmente a melhor categoria de corridas para um piloto que realmente quer competir. Porque a Fórmula 1 parece-me agora demasiado um tipo de espetáculo, demasiado artificial. E isso honestamente não me atrai.”