Parceria junta Fórmula 1 à UNICEF | AutoSport

A Fórmula 1 anunciou uma parceria com a duração inicial de 3 anos com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), a agência das Nações Unidas responsável por fornecer recursos humanitários e de desenvolvimento da ajuda a crianças em todo o mundo. A competição ajudará a UNICEF a reforçar a resposta humanitária em todo o mundo, para que possa ajudar a proteger as crianças em situações de emergência, como aconteceu no recente terramoto que atingiu duramente a Turquia e a Síria.

Os responsáveis pelo campeonato do mundo estimam que o seu apoio nos próximos três anos poderá ajudar cerca de 6,5 milhões de crianças de comunidades vulneráveis e marginalizadas a “aceder a educação de qualidade, incluindo em áreas chave como Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, (STEM) e permitir à UNICEF fornecer locais de aprendizagem temporários para crianças em situações de emergência”.

O foco principal desta parceria com a Fórmula 1 será a melhoria do acesso digital através da expansão do Passaporte de Aprendizagem da UNICEF, a plataforma digital portátil que permite às crianças continuarem a aprender online e offline. O Passaporte de Aprendizagem está atualmente operacional em 26 países e com o apoio da F1 poderá ser expandido para mais 19 países e permitirá o lançamento de uma versão offline para crianças no México e no Brasil. A F1 irá ainda apoiar os esforços de resposta de emergência da agência através da doação ao seu Fundo de Emergência.