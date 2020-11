“Para a história da Covid-19 o que vai ficar é que da F1 resultaram zero casos no Algarve…”

Precisamente três semanas depois do fim de semana do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, em declarações em conferência de imprensa, Ana Cristina Guerreiro, delegada regional de Saúde, revelou que não têm registo de qualquer infeção relacionada com o Grande Prémio: “Nós não temos conhecimento de nenhum surto derivado da F1, para além dos 14 casos que já tinham sido referidos, que tiveram a ver com as equipas técnicas e acompanhantes que estiveram presentes numa fase pré e durante a organização…”

Já António Pina, presidente da Comissão Distrital da Proteção Civil, disse que “Para a história do Covid, o que vai ficar é que da F1 resultaram zero casos. Lembram-se de toda a confusão gerada? Tivemos zero casos no Algarve. É para que se registe”