Pai de Sebastian Vettel revela o “ponto baixo” que levou o piloto a abandonar a F1 | AutoSport

O anúncio de final de carreira de Sebastian Vettel surpreendeu todo o paddock, tendo-se esperado que o alemão assinasse uma extensão de contrato de um ano com a Aston Martin.

Uma pessoa que não ficou chocada foi o pai de Vettel, Norbert, que disse à RTL exatamente quando o tetracampeão mundial decidiu que a sua jornada na F1 tinha chegado ao fim.

“Foi uma carreira incrível para o meu filho, mas o ponto baixo foi a Áustria [este ano]”, disse ele à RTL.

“Magoou-o tanto pilotar no fundo do pelotão e isso fê-lo tomar essa decisão mais depressa”.

Sebastian Vettel terminou em 17º lugar no Red Bull Ring.

A sua passagem pela Aston Martin tem sido uma autêntica desilusão, sendo o seu pódio no Grande Prémio do Azerbaijão do ano passado o único verdadeiro destaque do alemão na equipa de Silverstone.

A equipa britânica não conseguiu fabricar um carro que fosse ao encontro das capacidades de um tetracampeão do mundo, que fosse capaz de terminar nos pontos de forma consistente…

Vettel virou então muito do seu foco para o ativismo, sendo nestes últimos dois anos uma das principais caras da Fórmula 1 em torno de campanhas de igualdade social e ambientais.

Neste momento, o piloto alemão ocupa o 14º lugar com 16 pontos, 12 a mais que o seu colega de equipa Lance Stroll.