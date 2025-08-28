Paddock da F1 reage ao regresso de Pérez e Bottas com a Cadillac em 2026

O paddock da Fórmula 1 ‘fervilhou’ com a notícia do regresso de Sergio Pérez e Valtteri Bottas à grelha em 2026, desta vez com a equipa estreante Cadillac.

Após meses de especulação sobre a dupla de pilotos para a temporada inaugural da nova formação na categoria-rainha, a confirmação de Pérez e Bottas trouxe uma onda de reações positivas, com vários pilotos a saudar o anúncio e a partilhar as suas perspetivas sobre o desafio que aguarda os experientes corredores.

Verstappen saúda o regresso de um “grande amigo”

Max Verstappen, antigo colega de equipa de Pérez na Red Bull entre 2021 e 2024, foi um dos primeiros a reagir durante o dia de imprensa do Grande Prémio dos Países Baixos. O Campeão do Mundo revelou: “Quando vi a notícia, enviei-lhe uma mensagem. Claro que estou muito feliz por ele ter conseguido um lugar.” Verstappen elogiou o piloto mexicano: “Ele é um grande rapaz e sempre nos demos muito bem, por isso estou feliz por vê-lo de volta à grelha. O seu desempenho dependerá também da qualidade do carro, por isso é um pouco difícil dizer neste momento. Mas é uma nova oportunidade e tenho a certeza de que ele está muito entusiasmado com isso.”

Pérez ficou sem lugar em 2025 após uma campanha difícil com a Red Bull no ano passado, o que levou ambas as partes a um acordo para separação imediata no final da temporada de 2024. Questionado sobre se espera que o mexicano recupere a sua melhor forma na Cadillac, Verstappen respondeu: “É um novo começo agora. Do lado dele, metade [de uma temporada] ou uma temporada não define o que se pode fazer.” O piloto neerlandês sublinhou a resiliência de Pérez: “Acho que ele também é bastante tranquilo nisso – algumas pessoas talvez se preocupem mais, mas para o Checo é um novo começo, [ele estará] entusiasmado, e também carros novos. E ele mostrou muitas coisas excelentes mesmo antes de chegar à Red Bull [e] durante os tempos na Red Bull. Ele só precisa de ir para lá, desfrutar novamente e divertir-se.”

Com Pérez a ter pilotado para equipas como a McLaren e a Force India antes da sua passagem pela Red Bull, Verstappen acredita que esta vasta experiência poderá ser valiosa para a nova formação da Cadillac. “Ele pilotou para muitas equipas diferentes, por isso sabe muitas coisas sobre como as equipas funcionam”, explicou o neerlandês. “Cada equipa funciona de uma forma ligeiramente diferente, por isso isso já é, penso eu, uma característica muito interessante, que por vezes é bom para perceber no que as pessoas são boas ou no que são piores – é assim que funciona.”

Alonso e Gasly destacam valor da experiência e personalidade

Fernando Alonso, outro piloto que compreende o benefício da experiência, ecoou a visão de Verstappen quando questionado sobre a decisão da Cadillac de optar por este ativo em detrimento da juventude. “Traz certamente algumas coisas boas na forma como se compreendem os carros, como se compreendem as necessidades”, disse o piloto da Aston Martin. “Ambos trabalharam com equipas de topo. Valtteri com a Mercedes, Checo com a Red Bull, por isso eles conhecem a filosofia que é preciso aplicar todos os fins de semana para se manter no topo.” Alonso concluiu: “Penso que para uma nova equipa, certamente, eles trazem uma grande experiência e um grande valor. Estou feliz por eles, feliz por os receber novamente na grelha e por nos divertirmos no próximo ano.”

Pierre Gasly, por sua vez, elogiou o regresso de duas personalidades “únicas” ao desporto, com o piloto da Alpine a comentar: “Acho que é incrível para o desporto. São duas personagens fantásticas, pilotos de F1 muito bem-sucedidos e que fizeram parte dela nos últimos 10 anos.” Gasly acrescentou: “Conseguiram vitórias em corridas, lutaram por pódios, e são duas personagens únicas nas suas personalidades. Acho que é ótimo tê-los de volta ao paddock e tenho a certeza de que vão adicionar um bom tempero à corrida.”

Albon alerta para o desafio do regresso pós-pausa

Alex Albon refletiu sobre o desafio que pode ser regressar após um ano de afastamento, tendo ele próprio experienciado isso quando voltou à grelha com a Williams em 2022, após uma temporada como piloto de testes e reserva da Red Bull. “Diria que um dos benefícios do meu ano – e penso que também do ano do Checo e do Valtteri – é o reset dos regulamentos, por isso não se têm os pilotos a carregar a experiência dos últimos anos nessa regulamentação do carro, e depois é um campo de jogo um pouco mais nivelado quando se regressa”, admitiu Albon.

O piloto da Williams detalhou a sua própria preparação: “Não sei o quão envolvidos eles estiveram em termos de se manterem em forma, a treinar e a pilotar ou o que quer que seja. Lembro-me que no meu ano estava a fazer alguns testes da Pirelli e muito trabalho de simulador, o que definitivamente ajudou.” Albon diferenciou a sua situação: “Estamos em posições ligeiramente diferentes porque eles têm muita experiência, por isso provavelmente conseguiriam não fazer nada [no seu ano sabático], mas o meu ano foi mais dedicado a tentar aprender e a garantir que estava tão preparado quanto possível para o meu lugar na Williams.” Contudo, mostrou-se otimista quanto ao regresso dos dois veteranos: “Não penso que com a experiência deles tenham perdido muito, mas acho que eles se vão adaptar às coisas muito rapidamente.”

O regresso de Sergio Pérez e Valtteri Bottas à Fórmula 1 com a Cadillac em 2026 promete adicionar uma camada extra de experiência e competitividade ao campeonato. A combinação do talento comprovado destes pilotos com um novo projeto de equipa será, sem dúvida, um dos pontos de maior interesse nas próximas temporadas.