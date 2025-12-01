Oscar Piastri lamenta erro estratégico da McLaren: “doloroso”

Oscar Piastri expressou profunda desilusão depois de ver escapar uma vitória quase certa no Grande Prémio do Qatar, devido a uma decisão estratégica da McLaren que o deixou em segundo lugar, atrás do rival Max Verstappen. O australiano, que tinha dominado o fim de semana até então, descreveu o resultado como “doloroso” e admitiu sentir-se “sem palavras” no final da corrida.

Domínio inicial comprometido por decisão da equipa

Depois de converter a pole position da corrida sprint em vitória e repetir o feito na qualificação para a prova principal, Piastri partiu do primeiro lugar na grelha, à frente do colega de equipa e líder do campeonato, Lando Norris, com Verstappen logo atrás em terceiro. O piloto da McLaren fez um arranque sólido e conseguiu resistir à pressão inicial, enquanto o holandês ultrapassava Norris logo nas primeiras curvas.

No entanto, o momento decisivo surgiu na sétima volta, quando o Safety Car entrou em pista para permitir a remoção do Sauber de Nico Hülkenberg, que tinha colidido com o Alpine de Pierre Gasly. A maioria das equipas aproveitou a neutralização para efetuar uma das duas paragens obrigatórias, impostas pelo limite de 25 voltas por jogo de pneus determinado pela FIA. A McLaren, contudo, optou por manter Piastri e Norris em pista, contrariando a estratégia da concorrência.

Estratégia falhada e reação do piloto

Essa escolha revelou-se decisiva. Com duas paragens ainda por cumprir em corrida normal, Piastri perdeu tempo precioso em relação a Verstappen, que assumiu a liderança e nunca mais a largou, cortando a meta com quase oito segundos de vantagem.

Visivelmente frustrado, o australiano reconheceu que a estratégia não foi a ideal: “Foi bastante doloroso, para ser sincero. Sinto que conduzi o melhor fim de semana da minha carreira na Fórmula 1, e não ter o resultado final custa muito.” Piastri acrescentou ainda que “em retrospetiva, é óbvio o que devíamos ter feito” e garantiu que a equipa irá rever as decisões tomadas.

Luta pelo título segue para Abu Dhabi

Apesar da desilusão, Piastri destacou os aspetos positivos de um fim de semana em que demonstrou ritmo e consistência. “A velocidade esteve sempre lá, e isso é encorajador. Agora é tentar manter este nível e ver o que acontece na última corrida”, afirmou.

Com este resultado, o australiano caiu para o terceiro lugar no campeonato, a 16 pontos de Norris, enquanto Verstappen recuperou o segundo posto e reduziu a diferença para 12 pontos face ao piloto britânico. A decisão do título será, assim, disputada na derradeira prova da temporada, em Abu Dhabi.