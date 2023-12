Os três pilotos que surpreenderam Franz Tost por não terem singrado na F1 | AutoSport

“Jean-Eric Vergne, penso que poderia ter feito uma carreira de sucesso na Fórmula 1, bem como Daniil Kvyat, ambos são realmente muito, muito rápidos”, disse ele citado pelo RacingNews365.com. “E Jean-Eric Vergne mostrou isso também na Fórmula E, acho que ele ganhou duas vezes o Campeonato do Mundo. Sebastian Buemi mostrou por vezes um bom desempenho. Ele ganhou as 24 horas de Le Mans, por isso eram pilotos da nossa equipa, tinham realmente grandes capacidades. Foram depois eliminados porque vinha outro piloto e simplesmente não temos tantos lugares, nem na Red Bull Racing nem na Scuderia Toro Rosso, Scuderia AlphaTauri. Mas em termos de capacidades, quase todos os pilotos atingiram um nível bastante elevado.”

Tost lidou com pilotos como Sebastian Vettel, Max Verstappen e Daniel Ricciardo na Toro Rosso, mas também lidou com pilotos que não conseguiram manter-se na F1 e ter o sucesso que desejavam. Tost apontou três nomes que mais o surpreenderam por não terem carreiras bem sucedidas na F1:

