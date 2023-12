Os simuladores de F1 são desenhados com lasers | AutoSport

Stoffel Vandoorne foi um dos convidados do programa ‘F1 Explica’, do F1.com, onde se debruçou sobre os simuladores de F1, que permitem às equipas reproduzir um carro real numa pista de corridas real. E quando se diz real, é mesmo real, pois qualquer pequena irregularidade é ‘apanhada’ no scan com laser…

A cientista dos desportos motorizados, Dra. Diandra Leslie-Pelecky, também esteve presente para explicar que os locais da F1 são digitalizados com lasers e depois recriados em realidade virtual: “Os pilotos que testam dizem que, quando entram na pista, esta se parece exatamente com o que era no simulador. Os engenheiros vão para a pista com um scanner e conseguem obter informações ao nível do milímetro sobre a rugosidade da pista. Se houver um ressalto na pista, se houver um ponto irregular na pista, tudo isso é reproduzido no simulador.”

Desde a aprendizagem das pistas até ao teste de novas atualizações dos carros, os simuladores são uma ferramenta vital para todas as equipas da F1. Katie e Christian falam com quatro especialistas em simuladores para explicar porquê. Stoffel Vandoorne, o piloto de reserva da Aston Martin, fez uma pausa de um longo dia no simulador para revelar porque é que eles são tão úteis para os pilotos.

O Diretor Técnico da Alpine, Matt Harman, explica ainda como os engenheiros da equipa os utilizam para testar novas peças e configurações dos carros. A cientista dos desportos motorizados, Dra. Diandra Leslie-Pelecky, explica como funcionam os simuladores e porque são tão realistas. Além disso, uma conversa com a estrela dos Esports da Red Bull Racing, Sebastian Job, que deixou de ganhar nos videojogos para trabalhar no verdadeiro simulador de F1 da Red Bull, testando as configurações de fim de semana de corrida para Sergio Perez e Max Verstappen.