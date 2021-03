Os recordes passíveis de serem batidos na Fórmula 1 em 2021

Com a chegada de 2021 a Fórmula 1 tem um conjunto de recordes que podem cair. Acima de todos eles, o eventual oitavo título de Lewis Hamilton. Se o conseguir, suplanta Michael Schumacher e torna-se no piloto mais titulado de sempre na F1. Mas para que isso suceda há ainda 23 corridas pela frente. Mas há mais. Os mesmo três pilotos no pódio é outro recorde a bater bem como o maior número de voltas lideradas. No total, 10 registos da F1 em ‘perigo’ de serem quebrados em 2021.

O ano passado os adeptos da Fórmula 1 já viram cair alguns recordes. Lewis Hamilton, claro, liderou essa lista ao reclamar o maior número de vitórias na história da disciplina (atualmente 95) e o maior número de pódios também (165). Este ano há uma gama completamente nova de recordes para Hamilton e os seus colegas de plantel em 2021. Nas próximas horas fique atento. São 10 no total. Para já, recordamos os que foram batidos em 2020.



Apesar desta ter sido uma temporada muito complicada devido à pandemia de coronavírus, 2020 fica também marcado pela quebra de vários recordes importantes na F1. Desde o número de vitórias ao pilotos com maior número de Grandes Prémios, oito recordes foram batidos em 2020.

Foi o ano em que Lewis Hamilton bateu o recorde de vitórias de Michael Schumacher, que era de 91, colocando a fasquia nas 95 vitórias. Igualou o recorde no Grande Prémio Eifel, ultrapassando-o em Portugal, enquanto que o seu Grande Prémio do Bahrein foi o seu 95º triunfo.

Nesta época, Hamilton obteve 11 vitórias e com isso ultrapassou o recorde de Schumacher na maioria das vitórias com um único construtor, tendo Hamilton agora reclamado 74 com a Mercedes, face às 72 de Schumacher com a Ferrari.

Um dos quatro Grandes Prémios desta temporada que não foi ganho pela Mercedes foi reclamado por Sergio Perez, piloto até aí da Racing Point. Bateu o recorde de 11 anos de Mark Webber, que tinha ganho na sua 130ª corrida. Perez colocou a fasquia mais alta, ao triunfar pela primeira vez no seu 190º Grande Prémio.

A Mercedes já tinha igualado os seis campeonatos consecutivos de construtores da Ferrari em 2019, mas em 2020, a Mercedes estabeleceu um novo recorde, com sete.

Já Lewis Hamilton estabeleceu um novo recorde de 48 corridas nos pontos entre o Grande Prémio da Grã-Bretanha de 2018 e o Grande Prémio do Bahrain de 2020, quebrando o seu próprio recorde, anterior, de 33 corridas, entre o Grande Prémio do Japão de 2016 e o Grande Prémio de França de 2018. Esta sequência, como se sabe, terminou no Grande Prémio de Sakhir, dado que Hamilton não participou na corrida.

Há quem entenda que o facto de ter estado ausente não devia contar, mas seja como for, é um novo recorde.

O Grande Prémio da Toscânia de 2020 ficou marcado pelo facto da Mercedes ter ultrapassado o recorde de 31 Grandes Prémios consecutivos da Williams, no qual liderou pelo menos uma volta. Este recorde da Williams, manteve-se durante 23 anos, desde o Grande Prémio de São Marino de 1997. A Mercedes estabeleceu um novo recorde de 39 corridas, no Grande Prémio de Sakhir, que terminou com o triunfo de Max Verstappen em Abu Dhabi, depois de ter liderado a corrida do princípio ao fim.

Kimi Raikkonen é agora o piloto com mais Grandes Prémios na F1, 323, superando o recorde de Rubens Barrichello: “Algum dia tinha que ser batido”, foi a única coisa que se ouviu da sua boca relativamente ao assunto.

Lewis Hamilton ultrapassou o recorde de Michael Schumacher, de 155 pódios, acrescentando mais dez. 165 pódios é o novo recorde na F1.

Falta bater o recorde de Schumacher de 5.111 voltas na liderança, e para esse faltam apenas 12 voltas.