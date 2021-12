Os piores acidentes de Kimi Raikkonen na Fórmula 1 e no WRC | AutoSport

A entrada de Raikkonen na F1 não passou incólume à polémica, uma vez que o então, jovem de 21 anos tinha completado apenas 23 corridas de automóveis e, apesar de ter ganho treze delas, Max Mosley, o presidente da FIA da altura, e outras figuras da categoria máxima do desporto automóvel consideraram que chegava aos monolugares mais performantes da mundo demasiado cedo.

Com tantas pessoas poderosas contra a sua estreia na F1, o ‘Iceman’ passou pela sua primeira “prova de vida” no topo, respondendo em pista aos seus detratores. Antes de mais, em testes mostrou que tinha andamento para estar entre os melhores e para aqueles que ainda duvidavam das suas capacidades no seu primeiro GP, o da Austrália, terminou em sexto, conquistando o seu primeiro ponto no principal campeonato da FIA. A partir daí, Raikkonen fez carreira na Fórmula 1, com uma fase nos ralis pelo meio, terminando-a quando quis.

O canal de Youtube MSVD criou uma compilação dos maiores acidentes de Raikkonen durante a sua carreira.

Pode ver o vídeo, aqui.