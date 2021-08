Os ‘menos’ do GP da Bélgica de Fórmula 1 | AutoSport

Apesar de ter sido uma não-corrida, houve ‘ganhadores’ e ‘perdedores’. Dos primeiros, já tratámos noutro artigo, mas houve quem tenha saído de Spa, duplamente frustrado.



Por exemplo, Sergio Perez, que não teve um fim de semana nada bom já que depois de ter sido apenas sétimo na grelha, despistou-se a caminho da pré-grelha, tal como Max Verstappen na Hungria 2020, só que, danificando bem mais o seu monolugar. No entanto, quando a partida foi atrasada em várias ocasiões devido à chuva, a equipa Red Bull fez um trabalho espantoso e reparou o carro mas com o Safety Car a liderar todas as voltas, Perez não teve oportunidade de fazer qualquer progresso, e acabou por ser classificado 19º. É a terceira vez consecutiva fora dos pontos. Mas nem tudo foi mau para Perez, já que a Red Bull confirmou a sua manutenção na equipa em 2022.

A Ferrari também esteve ‘em baixo’. A Scuderia chegou a Spa sabendo que poderia ser um fim-de-semana difícil, depois de ter terminado mais de um minuto atrás dos líderes na corrida do ano passado e isso confirmou-se.

A equipa teve uma fraca prestação na qualificação, não conseguindo chegar ao Q3 com qualquer um dos carros em Spa pelo segundo ano consecutivo, com Carlos Sainz particularmente desapontado, dado que ele é normalmente muito forte em condições de chuva. No dia da corrida, marcaram pontos com ambos os carros, depois de ganhar posições com penalizações alheias, e da saída de Perez, mas a McLaren teve um carro em quarto.

Lewis Hamilton também esteve ‘em baixo’. Na qualificação foi batido… por George Russell, partindo do princípio que ‘perder’ para Max Verstappen é normal. Mas a verdade é que só conseguiu uma pole (Hungria) nas últimas oito corridas. Anormal! Com o resultado a ser igual à grelha da última ‘partida’, viu a sua liderança do campeonato ser reduzida para apenas três pontos.

Lando Norris foi também um ‘perdedor’. O mais importante é que saiu do acidente que teve pelo seu pé, e no hspital confirmou-se que não tem lesões. Mas deixa Spa desapontado, pois não só pareceu suficientemente rápido para lutar pela primeira pole da sua carreira, como também não teve a oportunidade de compensar o acidente na corrida.

Foi a sua segunda não pontuação consecutiva, depois de ter pontuado em todas as outras corridas desta época.

Por fim, Valtteri Bottas. Já se esperava um fim-de-semana desafiante depois da penalização de cinco lugares na grelha por ter causado uma colisão na Hungria, chegou à Q3, foi oitavo, 13º com a penalização, pelo que terminou a corrida sem pontos. Mas o fim de semana pode ser compensado, ou ainda piorar mais: depende de qual foi a decisão da Mercedes quanto a 2022…