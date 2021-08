Os ‘mais’ do GP da Bélgica de Fórmula 1 | AutoSport

Apesar de tudo o que de errado se passou no fim de semana do GP da Bélgica de Fórmula 1, a verdade é que ainda assim, houve pontos positivos e também negativos relativos aos pilotos. Por exemplo, a internet conseguiu um ‘Super Meme’ porque Nikita Mazepin fez a volta mais rápida do GP da Bélgica. Tendo em conta o que foi este GP, fica bem atribuído…

George Russell e a Williams saíram na mó de cima de Spa. W também Nicholas Latifi, porque ao fim ao cabo, pontuou. E daqui a algum tempo já ninguém se lembra como.

Já se sabe, quando as condições de vista equilibram as prestações dos carros, são os pilotos que sobressaem e George Russell já é conhecido pelo Sr. Sábado. As suas prestações em qualificação estão acima da valia média do carro e nesta qualificação, à chuva, Russell fez o resto ao colocar o carro no segundo lugar. Foi uma volta de qualificação impressionante.

Nicholas Latifi tem sido ofuscado por Russell, mas tem vindo a melhorar, a pouco e pouco, e depois de ter sido sétimo em Hungaroring, na frente de Russell, esteve bem na qualificação de Spa, que foi a sua melhor até aqui na F1.

Por fim, a Williams, que teve sorte com tudo o que se passou, terminando novamente com dois carros no top 10, tal como na Hungria, e logo com um segundo e um nono lugar.

Não era assim que Max Verstappen queria ganhar o Grande Prémio da Bélgica, mas uma vitória é uma vitória, e com isso conseguiu atenuar algo do que perdeu com o acidente da Hungria e da Grã-Bretanha, ‘fechando’ a diferença para Lewis Hamilton, que é agora apenas três pontos.



Foi a primeira vez que o holandês terminou entre os dois primeiros em Spa, e mesmo que a sua pontuação tenha sido reduzida para 12,5 é ainda bem mais do que os cinco pontos que marcou nas duas corridas anteriores. E a sua vitória – a sexta da temporada – também deu ao fornecedor de motores, Honda, a sua primeira vitória em Spa desde que Ayrton Senna triunfou com a McLaren em 1991.

Daniel Ricciardo também tem de estar contente. Esta temporada tem sido um pouco difícil para si, o australiano luta para ganhar algum ímpeto com a sua nova equipa, a McLaren, mas Spa pareceu um pouco um ponto de viragem. O australiano, que venceu ali a corrida pela Red Bull em 2014, mostrou um ritmo forte na qualificação, alcançando o seu melhor lugar na grelha, quarto, o que como se sabe lhe deu o seu melhor resultado em corrida com a McLaren.

Foi também o seu melhor resultado desde que subiu ao pódio com a Renault, em Imola 2020.