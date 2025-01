Os ‘lançamentos’ da F1: quando as equipas apresentam os novos carros…

À medida que a temporada de 2025 da Fórmula 1 se aproxima, chega a época do ano em que tradicionalmente as equipas se preparam para revelar os seus novos carros. Este ano, a temporada de lançamentos terá uma novidade especial com um evento inédito.

Para celebrar o 75.º aniversário da Fórmula 1, pela primeira vez na história a categoria rainha do automobilismo organizará um evento especial de lançamento de temporada na O2 Arena, em Londres. Todas as 10 equipas, com os os seus 20 pilotos e respetivos chefes de equipa, estarão presentes para apresentar as suas decorações para o ano de 2025. Os monolugares de 2025 só serão vistos nos testes do Bahrein…

Este evento contará ainda com entrevistas a figuras-chave do desporto, atuações de entretenimento de alto nível e apresentação por convidados especiais. A produção ficará a cargo da Brian Burke Creative, responsável pelas cerimónias de abertura e encerramento do Grande Prémio de Las Vegas, além da Stufish Entertainment Architects, DX7 Design e da produtora 1826.

O evento de lançamento terá duração de duas horas e acontecerá no dia 18 de fevereiro, às 20h00 GMT a memsa hora em Portugal continental e Madeira. Para os adeptos que não puderem comparecer presencialmente – os bilhetes esgotaram rapidamente devido à alta procura –, o evento será transmitido ao vivo, com mais detalhes sobre a transmissão a serem revelados em breve.

Além de apresentarem as suas decorações no evento de lançamento, algumas equipas manterão as suas próprias apresentações individuais. A primeira equipa a confirmar a sua data de lançamento foi a Ferrari, que irá revelar o novo monolugar de Charles Leclerc e Lewis Hamilton em Maranello no dia 19 de fevereiro, um dia após o evento de Londres.

A Williams, por sua vez, apresentará o seu carro de 2025 a 14 de fevereiro num evento especial de promoção em Silverstone. O FW47 será revelado com uma pintura exclusiva para a ocasião, enquanto a pintura oficial de corrida será apresentada durante o evento de lançamento da temporada.

Entretanto, o monolugar da Haas para 2025 irá à pista pela primeira vez durante um dia de filmagens em Silverstone, no dia 16 de fevereiro. No entanto, tal como outras equipas, a Haas também guardará a sua revelação de pintura para o evento na O2 Arena.

A Mercedes também confirmou que o seu monolugar para 2025, o Mercedes-AMG F1 W16 E Performance, será apresentado oficialmente ao mundo no dia 24 de fevereiro.

Com outras equipas ainda a anunciar os seus planos, em abaixo um resumo das datas já confirmadas para a temporada de lançamentos da F1 em 2025.