Os cartazes dos 17 Grandes Prémios de Portugal de Fórmula 1

O Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 realizou-se em Portugal de 1958 a 1996. Numa primeira fase, disputaram no Circuito da Boavista (porto, em 1958 e 1960, com a prova de 1959 a realizar-se no Circuito do Monsanto. 24 anos depois em 1984, o Autódromo do Estoril recebeu a primeira de 13 corridas do Mundial de Fórmula 1. Conheça os cartazes das 16 provas. E o deste ano, também…