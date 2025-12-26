Os Campeões de F1 da McLaren: Fittipaldi, Hunt, Lauda, Prost, Senna, Häkkinen, Hamilton e Norris
Lando Norris encerra a temporada de 2025 com o título e torna-se o oitavo piloto a conquistar o Mundial com a McLaren.
Com o triunfo na última corrida da época de 2025, Lando Norris sagrou-se Campeão do Mundo de Fórmula 1 e passou a integrar o seleto grupo de campeões que alcançaram o título ao serviço da McLaren. O piloto de 26 anos sucede a nomes históricos como Emerson Fittipaldi, James Hunt, Niki Lauda, Alain Prost, Ayrton Senna, Mika Häkkinen e Lewis Hamilton, encerrando um jejum de 17 anos sem títulos para a equipa britânica.
Um novo campeão para uma equipa lendária
Desde a década de 1970, a McLaren tem produzido campeões praticamente em todas as eras da Fórmula 1. A cada geração, os pilotos da equipa partilham um traço comum: determinação e resiliência perante a adversidade. Emerson Fittipaldi inaugurou esse legado em 1974, conquistando o primeiro campeonato da escuderia após um duelo intenso com Clay Regazzoni e Ferrari, enquanto James Hunt se tornaria campeão dois anos depois, num dos campeonatos mais dramáticos de sempre, decidido no Japão sob chuva intensa.
Nos anos 1980, o domínio da McLaren atingiu o auge com Niki Lauda e Alain Prost, que protagonizaram duelos emblemáticos e garantiram quatro títulos combinados entre 1984 e 1989. O período seguinte foi marcado pela era Ayrton Senna, tricampeão do mundo (1988, 1990, 1991), cuja rivalidade com Prost elevou o estatuto da equipa a um patamar mítico.
Häkkinen e Hamilton prolongaram o legado
Na viragem do milénio, a McLaren voltou a celebrar títulos com Mika Häkkinen, bicampeão em 1998 e 1999 após intensas batalhas com Michael Schumacher e a Ferrari. Quase uma década depois, Lewis Hamilton emergiu como o novo rosto do sucesso britânico ao vencer o Mundial de 2008, tornando-se, então, o mais jovem campeão da história da Fórmula 1.
Apesar dos avanços técnicos e do talento dos seus pilotos, a equipa de Woking enfrentou um ciclo de 16 anos sem títulos — uma travessia que terminou, simbolicamente, com o primeiro título de Norris.
2025: o ano da consagração de Lando Norris
A temporada de 2025 destacou-se pela consistência e pela evolução competitiva da McLaren. Após um início favorável a Oscar Piastri, Norris assumiu o controlo do campeonato com sete vitórias, resistindo à pressão de Max Verstappen até à ronda final.
Chegados ao Grande Prémio decisivo, o britânico necessitava apenas de terminar no pódio para garantir o título. Apesar de ser ultrapassado por Piastri logo na primeira volta, manteve o sangue-frio e concluiu a corrida em terceiro lugar, somando os pontos necessários para suplantar Verstappen por apenas dois pontos. Com este feito, Norris tornou-se o oitavo Campeão do Mundo pela McLaren e o primeiro da nova geração a inscrever o seu nome na história da equipa fundada por Bruce McLaren.
Um novo capítulo na história da McLaren
O triunfo de Lando Norris representa mais do que um título: é o renascimento competitivo da McLaren – que já começou no ano passado – após quase duas décadas de reconstrução técnica e estratégica. A equipa de Woking volta a afirmar-se como uma das referência do desporto, enquanto Norris consolida o seu estatuto entre os grandes nomes da Fórmula 1 moderna.
Resta agora perceber se o britânico conseguirá transformar esta conquista pontual numa era de domínio, à semelhança dos campeões que o antecederam. Uma coisa, porém, parece certa: a McLaren volta a ser sinónimo de títulos mundiais.
26 Dezembro, 2025 at 12:16
O grande Fittipaldi foi o 1º a levar a Mclaren ao titulo na F1. Mclaren que nessa época dedicava-se a muitas outras especialidades e tinha ganho imenso na Can Am e tinha começado a ganhar na Indy. Hunt fez uma época muito boa em 76 mas se o Lauda não tem tido o grave acidente na Alemanha, nunca conseguiria ganhar o titulo. Lauda foi para lá já em fase descendente da carreira e ganhou na base da boa gestão e experiência, que rapidez nunca foi o seu forte.Senna e Prost foram 2 enormes sobre os quais tudo já foi dito. Hakinnenn foi muito competente e conseguiu bater o intratável duo Ferrari-Schumacher, coisa nada fácil então, tendo contudo o melhor carro de todos. O Hamilton faz uma entrada excecional na F1 em 2007, mas no final perde o titulo num ano em que sucederam muitas coisas esquisitas e duvidosas. Depois ganha com todo o mérito em 2008.O Norris ganha este ano por ter o melhor carro, mas não se pode comparar com todos os outros que foram campeões nessa equipa. Na minha opinião claro.