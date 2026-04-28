Orgulho Americano em Miami: Haas e Cadillac disputam protagonismo “em casa”

O Grande Prémio de Miami assume-se como o primeiro grande momento de afirmação para as estruturas norte-americanas na presente temporada de Fórmula 1. Com a Haas a atravessar um dos melhores arranques de sempre e a Cadillac a realizar a sua estreia absoluta em solo doméstico, o Autódromo Internacional de Miami será o palco de uma ofensiva técnica e comercial sem precedentes por parte das equipas da casa.

O regresso da Fórmula 1 aos Estados Unidos marca um ponto de viragem estratégico para a Haas e a Cadillac. Num evento conhecido pelas decorações especiais e ativações de marca intensas, as duas equipas norte-americanas chegam com ambições distintas, mas partilhando o objetivo de capitalizar o apoio de um público que tem demonstrado uma adesão crescente à modalidade.

Haas: O desafio de manter o quarto lugar no campeonato

A equipa Haas chega a Miami numa posição de destaque, ocupando atualmente o quarto lugar no Campeonato de Construtores. Trata-se de um cenário radicalmente diferente das épocas anteriores, onde a formação liderada por Gene Haas sentiu dificuldades em converter o apoio local em resultados práticos.

Historicamente, Miami não tem sido um terreno fértil para a equipa, que somou apenas três pontos — dois dos quais numa corrida Sprint — nas últimas quatro edições. Contudo, a forma atual da equipa eleva a fasquia para 2026. O objetivo declarado passa por pontuar com ambos os carros e consolidar a vantagem sobre a concorrência direta no meio da tabela.

Cadillac: A estreia em solo americano e o primeiro pacote de evoluções

Se para a Haas o foco é a tabela classificativa, para a Cadillac o fim de semana representa um marco histórico: a sua primeira corrida caseira na categoria rainha. A equipa, que ainda cumpre a sua temporada de estreia, planeia introduzir em Miami o seu primeiro grande pacote de atualizações técnicas.

A estrutura procura não só um salto de performance em pista, mas também fortalecer a ligação emocional com os adeptos. Segundo fontes da equipa, sentir o apoio do público americano será fundamental nesta fase de aprendizagem e desenvolvimento. Além das novidades nos monolugares, a Cadillac deverá ser um dos centros de atenção mediática, impulsionada pela popularidade dos seus pilotos.

Apoio popular e o fator “Checo” Perez

Apesar da presença das duas equipas dos EUA, o apoio nas bancadas promete ser diversificado. Sergio “Checo” Perez, dada a proximidade geográfica e a vasta comunidade latina em Miami, deverá ser, uma vez mais, um dos pilotos mais aclamados. Também Valtteri Bottas mantém uma forte base de seguidores na região, a que se junta a expetativa em torno da restante formação da Cadillac, cujos nomes continuam a galvanizar o entusiasmo local.

O impacto das decorações especiais

Como já é tradição no traçado de Miami Gardens, espera-se que várias equipas apresentem decorações exclusivas para esta prova. Estas mudanças estéticas, mais do que simples exercícios de design, fazem parte de uma estratégia de marketing que visa estreitar laços com o mercado norte-americano, agora que a Fórmula 1 conta com três rondas nos Estados Unidos (Miami, Austin e Las Vegas).

Para a Haas e para a Cadillac, Miami não é apenas mais uma etapa; é a oportunidade de provar que o projeto americano na Fórmula 1 tem consistência técnica para acompanhar o espetáculo comercial. Se as atualizações da Cadillac surtirem efeito e a Haas mantiver a consistência, o fim de semana poderá ditar uma nova ordem de forças no seio do pelotão.

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