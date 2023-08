Organizadores do GP de Miami admitem receber séries de suporte à F1 em 2024 | AutoSport

Os organizadores do Grande Prémio de Miami querem melhorar o seu evento para a terceira visita da Fórmula 1, principalmente encontrar séries de apoio para ajudarem a colocar mais borracha no asfalto e melhorar a aderência dos carros do mundial.

Logo após o segundo fim de semana de F1 no Autódromo Internacional de Miami, os promotores locais disseram que estariam a discutir a possibilidade de realizar a prova à noite – uma corrida noturna em Miami faria com que fosse transmitida na Europa depois da meia noite – explicando ainda, que não haveria pressa para tomar essa decisão. No entanto, esta situação não irá acontecer em 2024, confirmou Tom Garfinkel.

O que está a ser estudado é a vinda de séries de suporte ao GP de Fórmula 1. Certo é que não serão a F2 e F3, uma vez que os seus calendários para a próxima temporada foram revelados e Miami não consta. “Temos conversado com a FIA e a Fórmula 1 sobre como podemos colocar mais borracha em pista antes dos carros da Fórmula 1”, disse Tyler Epp, responsável máximo do evento. “É algo que estamos a considerar para o próximo ano”. Epp acrescentou ainda que considera muito provável ter duas corridas de apoio, garantindo que se trata apenas de melhorar as condições para os pilotos de F1.

Outras alterações poderão surgir em algumas características da pista, como a falsa marina. Não significando que possa ser retirada, os responsáveis avisam que poderão surgir novos elementos nas próximas edições, assim como o aumento do número de bancadas em redor do traçado.

Foto: Mark Thompson/Getty Image/Red Bull Content Pool