Ordens de equipa da McLaren em Monza: justiça ou precedente perigoso?

Poucos discordarão da atitude da McLaren em inverter a ordem dos seus pilotos, que, como é sabido, disputam o Campeonato de Pilotos. A equipa cometeu um erro que prejudicou Lando Norris, e Oscar Piastri foi instruído a trocar de posição para corrigir a falha e evitar que Norris fosse penalizado.

Aparentemente, a decisão foi acertada, uma vez que, conforme revelado por Andrea Stella, Chefe de Equipa, a equipa pautou-se pelos seus “valores e princípios” internos: “Mostrámos novamente os valores e os princípios que temos na McLaren.”

As questões levantadas pela decisão

Contudo, impõe-se agora clarificar em que situações a equipa voltará a “corrigir” um erro. Existem questões que necessitam de ser esclarecidas internamente. Quanto à falibilidade, é certo que a mecânica e a sorte são fatores incontroláveis. Mas e se um erro de montagem de uma peça, um erro da equipa, levar a um abandono?

E se ‘erros de equipa’ acontecerem sempre ou maioritariamente ao mesmo piloto?

Será que a McLaren irá elaborar uma lista de situações e explicar o procedimento em cada uma delas?

O desafio da McLaren

A McLaren tem agora o desafio de redefinir ou clarificar as suas políticas para evitar futuras ambiguidades e garantir que a sua intenção de promover uma competição justa entre os seus pilotos não acabe por se tornar uma fonte de controvérsia interna ou externa.

Por fim, resta uma questão crucial: e se, na última corrida do campeonato, Lando Norris estiver à frente de Piastri, garantindo o título nessa posição, mas uma paragem nas boxes semelhante à de Monza o prejudicar, permitindo que Piastri o ultrapasse e se sagre campeão?

A situação de Monza poderá ainda gerar muita discussão…