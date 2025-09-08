Ordens de equipa da McLaren em Monza: justiça ou precedente perigoso?
Poucos discordarão da atitude da McLaren em inverter a ordem dos seus pilotos, que, como é sabido, disputam o Campeonato de Pilotos. A equipa cometeu um erro que prejudicou Lando Norris, e Oscar Piastri foi instruído a trocar de posição para corrigir a falha e evitar que Norris fosse penalizado.
Aparentemente, a decisão foi acertada, uma vez que, conforme revelado por Andrea Stella, Chefe de Equipa, a equipa pautou-se pelos seus “valores e princípios” internos: “Mostrámos novamente os valores e os princípios que temos na McLaren.”
As questões levantadas pela decisão
Contudo, impõe-se agora clarificar em que situações a equipa voltará a “corrigir” um erro. Existem questões que necessitam de ser esclarecidas internamente. Quanto à falibilidade, é certo que a mecânica e a sorte são fatores incontroláveis. Mas e se um erro de montagem de uma peça, um erro da equipa, levar a um abandono?
E se ‘erros de equipa’ acontecerem sempre ou maioritariamente ao mesmo piloto?
Será que a McLaren irá elaborar uma lista de situações e explicar o procedimento em cada uma delas?
O desafio da McLaren
A McLaren tem agora o desafio de redefinir ou clarificar as suas políticas para evitar futuras ambiguidades e garantir que a sua intenção de promover uma competição justa entre os seus pilotos não acabe por se tornar uma fonte de controvérsia interna ou externa.
Por fim, resta uma questão crucial: e se, na última corrida do campeonato, Lando Norris estiver à frente de Piastri, garantindo o título nessa posição, mas uma paragem nas boxes semelhante à de Monza o prejudicar, permitindo que Piastri o ultrapasse e se sagre campeão?
A situação de Monza poderá ainda gerar muita discussão…
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI
1 comentários
Deixe aqui o seu comentário Cancelar resposta
Tem de iniciar a sessão para publicar um comentário.
Pity
8 Setembro, 2025 at 15:01
Sim, foi uma decisão discutível, tal como aconteceu, ao contrário, o ano passado na Hungria. Pelo lado da equipa, fizeram certo, pelo lado do Piastri, nem tanto.
O facto é que o Norris foi melhor do que o Piastri durante todo o fim de semana, seria injusto ficar atrás por um erro da equipa, mas o Piastri não teve culpa disso.
Não acredito que a McLaren tivesse a mesma decisão, se os dois pilotos estivessem mais próximos em pontos.
A McLaren tem uma filosofia completamente diferente de todas as outras equipas. Espero que, mal garantam o título de construtores, libertem os dois completamente, para lutarem livremente, sem compensações por possíveis erros da equipa. Eu torço para Norris campeão, mas que o consiga por mérito, não por “compensações”