OPINIÃO: Siga a Marinha, vamos a isto, F1, chega de lamentações | AutoSport

A FIA vai analisar na Comissão da F1 e apresentar dentro de dias os resultados do seu inquérito relativo aos acontecimentos controversos de Abu Dhabi 2021, bem como revelar publicamente as mudanças estruturais e o plano de ação.

Provavelmente, o que vamos assistir na F1 é o começo duma nova era, tal como sucedeu no futebol, a era antes do-VAR, e depois do VAR.

Não vale a pena recordar tudo o que se passou e o que fez Michael Masi. Neste momento, todos sabemos que contornou as regras. Foi por uma boa causa, a ‘causa’ do espetáculo, o protesto da Mercedes não teve acolhimento, com a justificação de “sobreposição de autoridade” e nem as recentes mensagens rádio, que já eram bem conhecidas em dezembro, e que a imprensa inglesa desencantou novamente para fazer novamente barulho, vão servir para mudar o desfecho do título: Max Verstappen vai continuar campeão.

Contudo, a FIA deve apresentar grandes mexidas na forma de trabalho da Direção de Corrida.

Michael Masi não vai ser despedido, mas certamente deixará de ser o ‘supremo’.

Vamos ver que ilações a FIA tira de tudo o que se passou, do que fizeram Christian Horner, Jonathan Wheatley, Toto Wolff, Michael Masi, vai escalpelizar-se tudo, mas basicamente para dizer o que não pode voltar a acontecer no futuro.

Provavelmente as conclusões vão ser, como está não pode ficar, o que já ficou claro depois das palavras do novo Presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem e do seu Secretário Geral para o Desporto, Peter Bayer. Os novos procedimentos e estrutura estão neste momento a ser discutidos em Londres, onde estão as equipas, a FIA, a Liberty Media.

Quase de certeza, Michael Masi vai ter um papel diferente, não ficará quase de certeza sozinho como Diretor de Corrida. Masi é hoje em dia, passe a expressão e fique a ideia: “um bom árbitro que teve um dia muito mau”. Pode a F1 dar-se ao luxo de prescindir dele, pode quem eventualmente venha a seguir fazer melhor? Responsabilidades divididas deve ser a solução, mas isso não deve ser a única coisa que muda.

Dificilmente teremos Chefes de Equipa a falar com a Direção de Corrida durante os Grandes Prémios, se bem que isso será apenas ‘para inglês ver’, pois a mensagem chega lá de outra forma.

Vamos ver o que sai dali, mas muito sinceramente, não estou nada preocupado, porque para mim o que aconteceu, já ‘morreu’, portanto, Siga a Marinha, vamos a isto, chega de lamentações.