Opinião: perguntas que vão começar a ser respondidas na Fórmula 1… | AutoSport

A Fórmula 1 arranca no próximo fim de semana e para já há várias questões no ar. A maioria delas rapidamente vão ser respondidas, para outras, há que esperar mais algum tempo.

Não restam muitas dúvidas que a Red Bull parece que vai partir à frente, mas há uma coisa que ainda não esquecemos de 2022: como se vão dar Max Verstappen e Sergio Pérez. A polémica estará esquecida?

Na Ferrari, sabe-se que o motor é bem mais forte este ano. Será que chega para a Scuderia se chegar à Red Bull? Como se vai ‘safar’ Fred Vasseur, um líder bem diferente de Mattia Binotto?

A Mercedes teve uma época de 2022 má, e para já não está a prometer nada de muito melhor. Estará a insistir no erro de 2022? A não ser que suceda uma grande surpresa, não vão arrancar muito melhor do que fizeram há um ano…

Irá a Alpine aguentar-se no quarto lugar, ou pelo contrário, cair face a 2022? Muito disso depende da fiabilidade que no ano passado foi má. Para já uma incógnita.

A McLaren está a começar muito mal a época. Os sinais são muito maus, depressa se saberá se foi apenas um susto, ou não!

A Aston Martin esteve bem nos testes, será desta que se chega bem mais à frente? Tem piloto para isso, mas vamos ver. A relação Alonso, ‘pai’ Stroll também é um caso giro a seguir…

Que Alfa Romeo teremos em pista com a Audi a fazer sombra? Será interessante acompanhar. Até que ponto o conhecimento de James Vowles trazido da Mercedes pode influenciar a Williams? Para trás, recentemente, todos falharam…

Por fim, a Alpha Tauri: os rumores de venda não são um bom sinal. Não parece ter havido grande influência da Red Bull Racing no carro deste ano. Uma equipa que vai desaparecer a curto prazo?