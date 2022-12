Opinião: O que é ser piloto? | AutoSport

A inocência da infância leva-nos a sonhar ser muita coisa. Astronauta, bombeiro, piloto… Provavelmente muitos imaginaram como seria um dia na sua profissão de sonho, sem nunca questionar se conseguiria atingir isso, pois nessa idade esse tipo de questões nem se coloca… o único limite é o da imaginação. No entanto, vamos crescendo e alguns sonhos vão-se esfumando naquilo que se achou por bem chamar de lei da vida, que nos tira uns sonhos e nos dá outros. Mas para nós, fãs do desporto motorizado, aquela vontade de ser piloto nunca desaparece completamente… Afinal, todos nós temos um “Senna” ou um “Prost” desaproveitado dentro de nós, que com um pouco de treino conseguiria ser competitivo. Na verdade, todos temos potencial para ser pilotos. Ser bom piloto já é outra história.

Primeiro é preciso ter talento. Felizmente nem todos nascemos com as mesmas capacidades e essa variedade é responsável pelo mundo que vemos hoje…pelo melhor e pelo pior. Todos são capazes de chutar uma bola, mas poucos são aqueles que têm o talento, a garra e a determinação de levantar uma taça do mundo. Pilotar é a mesma coisa. Todos somos capazes de acelerar, travar e virar um volante. Mas pilotar é muito mais do que isso e só alguns predestinados são capazes de o fazer com a mestria suficiente para arrasar a concorrência. Se compararmos as voltas de um piloto muito bom e de um excelente, estamos a falar de décimas de segundos. Uma escala de tempo que roça a insignificância no nosso dia a dia, mas que faz toda a diferença em pista. E aquele extra que é necessário por vezes para conseguir uma pole nem sempre se consegue com trabalho… apenas com inspiração.

É também preciso ter coragem. Coragem de viver a vida a mais de 260 km/h, em pistas que nem sempre perdoam um erro ou uma distração. Coragem para enfrentar de peito feito a probabilidade de começar uma prova sabendo dos riscos que isso acarreta. Mas é também a coragem de viver uma vida que parece muito apelativa, mas que é deveras exigente. Ter de arriscar e mudar de vida em busca de melhores oportunidades, ter de procurar patrocinadores, ter de encarar muitas respostas negativas, ter de engolir muitos sapos. A verdade é que a vida de piloto tem muito glamour na tv, mas na realidade não é fácil. E como é um desporto que exige muito dinheiro, arriscar pode significar perder muito. É ter também a noção que se vai viver uma vida completamente diferente dos outros. Com outras rotinas, outros objetivos, outras prioridades… que nem sempre são entendidas. Se para alguns escolher ser piloto é fácil, para outros é preciso ter muito amor pelas corridas, sejam elas em 2 ou de 4 rodas. Num recente vídeo do WEC, Filipe Albuquerque viu emocionado as imagens do acidente do seu carro na edição deste ano de Le Mans. Um piloto que já ganhou tanto, ficou em lágrimas por ver aquelas imagens? Porquê? Porque se sacrifica para dar tudo dentro e fora de pista, abdica de horas com a família e com os amigos para estar no topo e todo esse sacrifício acabou por ser em vão. É duro dar tanto para ser o melhor num desporto onde os momentos de glória e as vitórias são em muito menor número do que os momentos de frustração.

E aí é chegada a parte da força mental, o ponto principal deste texto. É preciso ser capaz de lidar com tudo o que foi dito e muito mais. Ter de lidar com engenheiros, chefes de equipas, fãs, jornalistas. É preciso tentar ser o mais afável possível, pois só assim os fãs gostam de nós e só assim os patrocinadores abrem as carteiras. É preciso lidar com as expectativas, sabendo que por vezes um bom resultado é a única forma de manter o sonho. Vimos um exemplo parecido este ano em que Logan Sargeant tinha de fazer os pontos para conseguir a Super licença. Tinha uma margem de manobra interessante, mas não era garantido que iria conseguir. Um pequeno erro poderia deitar a perder o sonho de uma vida. É preciso limpar a cabeça, esquecer todos os problemas, que podem ser muitos, e concentrar-se na pista ou no troço, num ambiente onde numa fração de segundos se tomam decisões certas… ou erradas.

Não faltam exemplos de pilotos que estiveram perto de triunfar, ou de concretizar o sonho e não o conseguiram. A imagem de Guilherme Oliveira no chão do Autódromo Internacional do Algarve, depois de ver o título do ELMS em LMP3 escapar-lhe por entre os dedos, é um bom exemplo. Falamos com o piloto e com os pais durante esse fim de semana e entendemos a importância que a competição tem para o jovem. As mudanças que teve de fazer para chegar onde chegou, os sacrifícios, a resiliência que teve de já mostrar, apenas com 17 anos, numa idade onde a maioria se preocupa com muito pouco. E a cada desaire é preciso responder com coragem, de cabeça erguida e com tenacidade… pois há milhões de pilotos por todo o mundo, mas as taças de primeiro lugar, essas… são escassas.

Muitas vezes apenas nos lembramos da parte visível. Os carros, o dinheiro, a fama. Mas, esse cenário é apenas a realidade para alguns e, além disso, há muito trabalho, muito suor, muitas frustrações. E mesmo assim eles vão para a pista e vivem a vida a mais de 200 à hora, sempre com uma vontade inabalável de vencer. Quando perguntaram a James Hunt qual era o segredo dele para ser rápido, ele respondeu “Big Balls”. E é mesmo disso que se trata. Ser piloto é ser especial… É fazer o Confurco de lado sem perder a concentração ao ouvir os gritos da multidão; É andar a fundo em Vila Real, Mónaco ou Macau e não ter medo de bater contra as proteções… e se isso acontecer, voltar à pista, sem hesitar. É subir a Falperra à chuva sem medo, num bailado que tem tanto de encantador como de perigoso; É andar sobre 2 rodas a uma velocidade estonteante sem medo de cair, seja no MotoGP ou no Dakar. É esperar pelo momento certo para atacar ou fazer a trajetória certa para defender quando faltam 5 curvas para acabar e o adversário está tão perto que lhe podemos ver os olhos no retrovisor. A maioria dos que nos lê não é piloto, mas todos conseguem entender o que os pilotos têm de fazer. E por isso a admiração pelos artistas do volante é grande.

Não são heróis, nem têm poderes mágicos… os pilotos são apenas tipos comuns com pouco juízo, um talento especial e uma vontade de vencer à prova de tudo. E talvez seja por isso que os admiramos tanto.