Opinião: Obrigado McLaren e Ferrari pelas excelentes apresentações | AutoSport

Foi preciso esperar pelas últimas apresentações (faltam apenas a Mercedes e a Alpine) para termos um vislumbre do que devem ser os lançamentos dos carros de F1. Até agora tinha sido um mar de imagens digitais, apresentações sem tempero em que apenas as decorações são reveladas (muitas vezes sem grandes mudanças) em que os fãs chegam ao fim com a sensação de desânimo. Foi preciso esperar pela “velha guarda” para vermos apresentações dignas desse nome.

Primeiro, a McLaren. Uma apresentação curta, concisa, mas muito bem-feita, com referências ao passado como a ocasião exigia, pelos 60 anos da marca. Até nos passa ao lado o facto de não conhecermos de lado nenhum dos apresentadores, certamente conhecidos dos mais novos. Os vídeos apresentados foram uma homenagem simples, mas de muito bom gosto à história de Bruce McLaren e da própria equipa. A apresentação levou uns vinte minutos, o suficiente para recordarmos a bela história da equipa, ouvirmos algumas palavras dos pilotos e das chefias e vermos o que realmente interessava, o carro (o verdadeiro carro deste ano), mesmo que nem todos os pormenores sejam vistos em pista dentro de pouco mais de uma semana. Um trabalho bem-feito, que não aborreceu e que nos deu tudo o que precisávamos.

A Ferrari subiu a fasquia. A Scuderia montou uma bancada com uma largas dezenas de fãs que deram cor e vida à apresentação. E a cereja no topo do bolo, o carro deste ano, em pista, a dar as primeiras voltas para todo o mundo ver. Um sinal de coragem, mas também a melhor maneira de apresentar um carro de F1. Os pilotos falaram, Frédéric Vasseur falou, os pilotos mais jovens e os pilotos de teste falaram. Vimos tudo o que queríamos.

É assim que se fazem apresentações. A McLaren e a Ferrari, cada uma à sua maneira, ofereceram-nos um bom espetáculo e provaram-nos que as apresentações não têm de ser uma mistura de desilusão e aborrecimento.