Opinião: O que espero para 2022 (parte 2) | AutoSport

O desafio foi lançado para que apontássemos o que esperamos para 2022. É provável que algumas ideias se repitam, até porque este é quase um exercício de futurologia e de “wishful thinking”, baseado no que sabemos e nas tendências que temos identificado. Eis o que espero do próximo ano.

Na F1, 2022 é um ano de mudança profunda e com isso também se esperam mudanças na ordem da grelha. As novas regulamentações têm como objetivo aproximar as equipas e promover melhores lutas e acredito que vá acontecer a curto prazo. No entanto 2022 deverá ser encarado como uma espécie de ano zero. Não acredito que a ordem da grelha seja muito alterada e o duo Mercedes / Red Bull deverá manter alguma vantagem, com McLaren e Ferrari mais perto. As lutas do meio da tabela deverão ser as mais interessantes do ano e aí espero que a Aston Martin e a Alpine se aproximem. Não iremos ter um campeonato tão intenso e competitivo quanto o deste ano, o que não deverá impedir vermos boas corridas. Os primeiros anos das novas regulamentações não nos dão habitualmente épocas muito competitivas, pelo que teremos um downgrade face a este ano, o que era quase inevitável. Mas tenho fé que as novas regulamentações nos tragam a F1 que nos foi prometida.

No Endurance, ainda teremos de esperar mais um ano para vermos o WEC como desejamos, com a entrada de novos construtores, pelo que em 2022 o nosso interesse deverá ainda pender muito para os LMP2 e para os portugueses que estarão na luta pelo título mais uma vez. Do lado de Filipe Albuquerque a minha aposta vai para a conquista do título no IMSA, mesmo que Daytona não sorria, mas a “maldição” de Petit Le Mans deverá ser finalmente superada e o português deverá juntar mais um título à sua conta pessoal. António Félix da Costa voltará a ser uma das referências na Fórmula E e acredito que o piloto de Cascais se aproxime outra vez do título. O meu feeling é uma época mais forte no endurance, mas espero que esteja errado e que Félix da Costa esteja no topo em ambas. A meio do ano deveremos ter novidades dos dois pilotos e aí apostaria que vamos ter os nossos dois pilotos em equipas de topo no endurance, Albuquerque com motores Honda e Félix da Costa de Vermelho.

Será um ano em que voltaremos a receber grandes provas em solo nacional com especial foco no Rali de Portugal, palco de eleição do mundial de ralis e Vila Real que, a concretizar-se, deverá dar-nos novidades que poderão ser um prenúncio do que podem ser as corridas da Bila no futuro. Os campeonatos nacionais deverão dar-nos um pouco mais do mesmo, com os ralis em grande, com qualidade na maioria das organizações (as menos conseguidas terão de melhorar para acompanhar o andamento das restantes). Na velocidade não se esperam grandes novidades do lado das competições da ANPAC, sempre bem organizadas. O GT3 Cup, apesar de ser um troféu monomarca, parece caminhar para ser a referência a nível nacional, pela qualidade da organização e das corridas, enquanto o CPV continua com avanços e recuos que em nada beneficiam o campeonato. A esperança é que a qualidade e experiência dos novos promotores do CPV nos permitam ter um campeonato como há muito queremos, mas enquanto a FPAK não tiver mão firme nos destinos da velocidade, dificilmente teremos um CPV ao nível do CPR.