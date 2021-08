OPINIÃO: O primeiro campeonato de F1 disputado até ao fim desde 2016? | AutoSport

A Fórmula 1 regressa no próximo fim de semana, e com o campeonato equilibrado como há muito não se via, seria interessante que assim fosse ficando, se possível até à última corrida.

Desde 2016 que não temos campeonatos de Fórmula 1 decididos na ‘Season Finale’ de Abu Dhabi, e mesmo assim, nesse ano, em que o triunfo foi para Nico Rosberg, o título disputou-se dentro de ‘casa’, no seio da Mercedes.

Para um campeonato decidido entre duas equipas distintas, temos de recuar a 2012, quando Sebastian Vettel e a Red Bull bateram Fernando Alonso e a Ferrari.

Para termos outros campeonatos muito equilibrados assim, é preciso recuar ainda muito mais, a 2008, por exemplo, quando Felipe Massa foi campeão… por alguns momentos, até que Lewis Hamilton passasse Timo Glock e cortasse a meta na posição que precisava para ser campeão, ou mesmo um ano antes, 2007, quando dois pilotos da McLaren, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, e um da Ferrari, Kimi Raikkonen terminaram separados por um ponto com vantagem para o homem da Scuderia.

Vamos ver como vai prosseguir 2021, não sabemos para já se alguma equipa ou piloto se irá destacar, é difícil dizê-lo neste momento, mas os últimos campeonatos foram uma ‘miséria’ a esse nível.

O ano passado Hamilton deixou Bottas a 124 pontos, em 2019, a 87, em 2018, Sebastian Vettel ficou a 88. são muitos anos sem a adrenalina da luta pelo título até ao fim. Esperemos que este ano isso mude…