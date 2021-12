Opinião: O meu Top 5 da Fórmula 1 | AutoSport

Como é óbvio vibrei e fiquei por vezes emocionado com a luta entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Os dois pilotos estiveram sempre distantes dos restantes e têm de fazer parte de qualquer lista com os melhores pilotos de 2021 da Fórmula 1, sem se precisar de argumentar muito. Como tal, faltam apenas 3 lugares no desafio lançado para organizar o meu top 5 do ano.

Depois dos dois pilotos que lutaram até à última volta do último GP do ano pelo campeonato, coloco um jovem piloto que, na minha singela opinião, deu um salto qualitativo enorme (já o esperava, mas só em 2022): Lando Norris. Para mim foi uma surpresa o britânico ter assumido as rédeas da equipa no mesmo ano em que chega um novo companheiro de equipa e mais experiente. Normalmente quando isso acontece, o piloto experiente é sempre designado por “é o piloto que precisamos para dar a volta à situação”. Só que desta vez, a solução estava já na equipa. Cresceu imenso Norris, mais maduro em pista e fora dela, fica apenas o amargo de não ter vencido na Rússia. O momento menos bom do piloto, que ficará para sempre na sua memória.

A seguir a Lando Norris, coloco Carlos Sainz. Devo dizer que não esperava, à semelhança do britânico na McLaren, que Sainz terminasse o ano na frente de Charles Leclerc. Visto quase como o D. Sebastião na Ferrari, Leclerc teve apenas alguns momentos claros de domínio sobre o companheiro de equipa, que como toda a gente sabe, é sempre o primeiro adversário de qualquer piloto. Sainz pecou em alguns GP’s, quando não conseguia ter um fim de semana livre de problemas. Bateu e ficou de fora algumas vezes, mas surgiu depois do verão mais consistente, tendo sido dos melhores pilotos nessa fase da época.

Por último, e já que não posso colocar George Russell e Pierre Gasly, tenho que escolher um deles. A minha escolha recai sobre Russell e não porque conseguiu o primeiro pódio da carreira na não-corrida de Spa-Francorchamps, mas porque penso que foi um piloto que deu mais em 2021 que o francês. Gasly fez deste ano um complemento ao de 2020, com todo o mérito, mas tendo o foco apenas este ano e com todos os constrangimentos que existem em pilotar com um carro de menor envergadura competitiva, Russell consta do meu top 5 e Gasly não.