Opinião: O meu Top 5 | AutoSport

No desafio lançado para escolher o Top 5, a tarefa não se revelou nada fácil com vários nomes a merecerem destaque. Eis os meus cinco eleitos:

#1 – Max Verstappen

Um ano fantástico de Max Verstappen que encarou esta luta pelo título como a calma de um veterano. Rápido, agressivo (por vezes demais), determinado, não deixou que a sua dose de azar durante o ano o desanimasse e lutou sempre até ao fim. O prémio que recebeu foi merecido e marca o começo de uma nova era em que uma nova geração começa a destacar-se. Verstappen mostrou todas as suas qualidades e provou que pode ser uma referência no futuro.

#2 – Lewis Hamilton

Pela primeira vez em muito tempo foi assobiado, contestado pelo público o que de alguma forma o desestabilizou. Mas Hamilton soube sempre encontrar respostas aos novos desafios. Teria sido um justo vencedor também, mas a sorte que foi tendo ao longo do ano virou-lhe as costas na última corrida. Mostrou uma resiliência tremenda para quem já não tem nada a provar. Só esperamos que esta derrota lhe dê mais força ainda para regressar. Mantém intactas todas as qualidades a que junta uma força mental tremenda.

#3 – Lando Norris

A postura bem disposta e até algo ingénua de Norris fez dele um dos pilotos mais acarinhados da F1. Mas em 2021 mostrou que pode ser mais do que um “puto fixe” e pode ser um caso sério na F1. Espantou pela sua velocidade na qualificação, pela postura em corrida e mostrou pela primeira vez que tem argumentos para lutar por títulos. Norris afirmou-se em definitivo em 2021 e foi um dos melhores.

#4 – Pierre Gasly

O francês voltou a fazer uma grande época. Depois de ter sido considerado um dos melhores em 2020, manteve o nível em 2021 e apesar de não ter conquistado resultados tão vistosos, foi de uma regularidade impressionante ao longo do ano. Já provou que merecia outra oportunidade numa equipa de topo mas não desanima com a falta de oportunidades e continua a provar que tem muito para dar.

#5 – Fernando Alonso

Charles Leclerc merecia estar neste top 5, mas cometeu alguns erros que já se verificaram no passado e viu o seu colega de equipa recém chegado roubar-lhe algum protagonismo. Carlos Sainz foi claramente um dos melhores e provou aos que duvidavam dele que tem estofo de campeão e que é um piloto perfeito para uma equipa de topo. Cometeu alguns erros a meio da época que começaram a causar algumas dúvidas mas nunca foram erros comprometedores. George Russell também teve um grande ano e provou a sua velocidade em qualificação, mas ainda há algumas dúvidas quanto à sua valia em corrida. Todos estes pilotos mereciam estar neste top mas escolhi Alonso por ter sido uma das surpresas do ano. Começou aos poucos a melhorar e se o arranque foi algo lento, não demorou muito a mostrar toda a qualidade a que já nos habituou. Começou o ano com um acidente que lhe comprometeu a preparação, mas ainda assim chegou ao nível que queria, o que é um feito para um piloto de 40 anos que esteve dois anos afastado da F1. Mostrou que se tiver carro para lutar pelo título, tem argumentos para conquistar o tão desejado tri. Nem todos os pilotos que fizeram o regresso à F1 conseguiram mostrar o que Alonso mostrou.