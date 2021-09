OPINIÃO: luta Senna/Prost “all over again…” | AutoSport

Tivessem as duas equipas, Red Bull e Mercedes funcionado bem no seu trabalho de boxes e nada do que assistimos no GP de Itália de Fórmula 1 teria acontecido. As coisas são como são, as coincidências, por vezes sucedem, mas é curioso, que um atraso de 8 segundos na Red Bull e um segundo na Mercedes, nas boxes, colocou em rota de colisão Max Verstappen e Lewis Hamilton, que em condições normais só se poderiam juntar em pista se o piloto da Mercedes recuperasse o atraso que tinha face ao holandês.

O resto, é mais do mesmo. Nunca até aqui Lewis Hamilton tinha tido tanta oposição na luta pelo título, exceção feita à luta interna de 2016 na Mercedes, e depois do que se tem visto desde a primeira corrida no Bahrein, que já teve episódios em vários circuitos, se em Silverstone as coisas acabaram mal para Verstappen, desta vez, correu mal para ambos. E vai ser assim até ao fim do ano, e o mais interessante desta questão é que estamos a ver – passe a expressão e fique a ideia – uma nova luta Senna/Prost, agora na era da internet e das redes sociais.

Não tenham a mais pequena dúvida que nenhum deles vai tirar o pé, sejam quais forem as penalizações que vão apanhando pelo caminho, só espero e desejo, é que ninguém se aleije até ao fim do ano, algo que já podia ter acontecido. Não me interessa quem foi o culpado, para isso estão lá os Comissários para julgar, o que sei é que caso ambos tivessem ultrapassado aquelas duas primeiras curvas de Monza, íamos ter ‘festa’ até ao fim da corrida.

E isso é que lamento não ter visto. O resto, é ‘circo’.