OPINIÃO: Lewis Hamilton e o som do silêncio | AutoSport

Ainda há pouco escrevemos um artigo em que falávamos de ‘mind games’ por parte da Red Bull, mas agora foi a vez da Mercedes, ao ‘soltar’ a informação que Nyck de Vries está atualmente a trabalhar no simulador e a preparar-se para a eventualidade de ser chamado à última da hora para substituir Lewis Hamilton.

Acreditamos piamente que o neerlandês está a trabalhar no simulador, não há razão para a Mercedes mentir, agora que o está a fazer para eventualmente substituir Lewis Hamilton – embora isso possa suceder por muitas razões – não acreditamos minimamente que o inglês possa abandonar a Fórmula 1.

Se tivesse que ‘meter’ dinheiro numa aposta, colocava as fichas todas no mesmo saco. Há, claro, a hipótese de estar enganado, mas duvido, 99,9%.

É para mim quase impossível que Hamilton saia da F1 por causa do que aconteceu em Abu Dhabi. Aliás, já o escrevi anteriormente: acho que volta ainda com mais ‘ganas’ de vencer.

E o que está a fazer neste momento é a descansar e a preparar-se para uma entrada ‘dramática’.

Pensem bem: tem dois anos de contrato e cerca de 80 milhões para colocar na conta. Perdeu, é verdade, foi enganado, quem quiser pode dizer ‘roubado’ (achamos que é forte demais), mas sinceramente achamos que nunca pensou em abandonar a Fórmula 1 e acreditamos que não vai sair.

Lewis Hamilton sempre foi um pouco ‘esotérico’, como era Ayrton Senna (recordam-se das longas férias que Senna fazia, e da ‘birra’ quando foi testar um Fórmula Indy aos EUA?. Haveria muitos mais exemplos para dar).

No máximo, no dia da apresentação da Mercedes, lá estará Lewis Hamilton pronto para mais um ano de luta.

Quanto ao seu potencial substituto na Mercedes, Nyck de Vries, estará a fazer o seu trabalho, e o seu papel.

Lewis Hamilton esteve muito perto do seu oitavo título, está numa das duas melhores equipas, vamos ver se tem carro para continuar a lutar por vitórias e títulos, acreditamos que sim, portanto, penso que nos podemos preparar para mais um ano como a F1 deveria ser sempre: entusiasmante!