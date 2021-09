Opinião: George Russell vai dificultar a vida a Hamilton? | AutoSport

Ou é o segredo mais mal guardado da história da Mercedes ou vai ser uma surpresa enorme, refiro-me claro, a George Russell substituir Valtteri Bottas. Se não acontecer será uma surpresa.

Nico Rosberg, que sabe bem o que é ser colega de equipa de Lewis Hamilton e também sabe o que é bater o britânico, disse recentemente que prevê uma disputa interna mais acesa na Mercedes. Max Verstappen disse hoje que se Russell for o colega de equipa de Hamilton, vai dificultar-lhe a vida.

É nesse aspecto que não concordo muito com as opiniões de Rosberg e Verstappen. Lewis Hamilton assinou um contrato com a Mercedes por dois anos e deverá ser o último assinado pelo piloto, logo Russell deverá ser companheiro de equipa do 44 apenas dois anos. E o jovem já provou várias vezes, que coloca os objetivos da equipa em primeiro lugar. É assim na Williams, deverá ser assim noutra equipa qualquer. Em termos de ritmo de corrida, será assim tão diferente de Hamilton, que possa bater o multicampeão do mundo em apenas duas épocas?

Por isso as minhas dúvidas quanto aos problemas que Russell pode causar a Hamilton. Quererá bater o pé no seu primeiro ano na equipa? Ou então na última época de Hamilton?

Sendo uma aposta da Mercedes, Russell conta com uma boa base de apoio dentro e fora da estrutura, por isso, na minha opinião, tem tempo depois de Hamilton sair para passar a ser o piloto número 1 da equipa. Deve trazer algo mais à equipa, isso é certo, mas daí até não deixar passar o colega de equipa em corrida se assim tiver de ser, fico com dúvidas.