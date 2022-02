OPINIÃO: fiabilidade surpreendeu, Red Bull foi a mais ‘disruptiva’… | AutoSport

Os engenheiros das equipas de Fórmula 1, e todos os que se interessam pela técnica na F1 – e são muitos – vão ter muito nos próximos dias com que se debruçar, tantas e tão boas foram as soluções encontradas pelas 10 equipas de F1 para os monolugares da nova era.

O importante para o dia de hoje era saber se todos os sistemas estão a funcionar e outro ponto importante que faz ‘palpitar’ o coração dos engenheiros é perceber se existe uma correlação correta entre o CFD, o simulador e o que aconteceu hoje em pista. Se a resposta for sim, o trabalho que foi feito nos monolugares tem muito mais hipóteses de ser bem sucedido.

As equipas e os pilotos, passaram hoje o dia a tentar conhecer os novos carros, e se já se desconfiava que desta feita não seria como em 2009 – não iria haver uma nova Brawn GP – hoje comprovou-se, pois desta feita há um regulamento muito mais restritivo, que não deixa tanta margem às equipas para ‘divagar’.

Há hoje em dia muitas mais coisas no regulamento da F1, bem definidas ainda que permaneçam áreas livres, que podem levar a conceitos completamente diferentes.

Outro ponto que ainda é cedo perceber é como os motores se dão com 10% de etanol no combustível.

Que a Mercedes e a Red Bull devem permanecer entre as candidatas a vencer corridas e títulos, poucos duvidam, mas o curioso, agora é saber se equipas com muitos meios, como a Ferrari e a McLaren, possam ter encontrado alguma coisa que tenha escapado à Red Bull e à Mercedes. Para já é impossível saber.

Há também a possibilidade de uma outra equipa mais pequena poder dar um salto ao ter trabalhado melhor que outras que estavam ao seu nível ou um pouco à frente. Mais uma vez, impossível saber.

Certo é que poucos ou nenhuns, serão os monolugares que vão permanecer iguais daqui até ao fim do ano.

Vai haver quem “ache graça” a determinadas linhas de pensamento e as vá copiar. E será esta corrida ao desenvolvimento que vai definir este Mundial de F1. hoje foi ainda só o primeiro dia, na próxima sexta-feira, último dia destes primeiros testes, já se saberá mais do que hoje, e nem quando o campeonato arrancar no Bahrein, se saberá tudo.

Neste momento é completamente impossível destacar algum conceito ou filosofia, porque isso terá que ser atestado pelo cronómetro, mas uma coisa é certa: o Red Bull é bem diferente de todos os outros monolugares em muitas áreas. Pensa-se que muitos monolugares vão ficar cada vez mais parecidos com o passar dos meses, mas para já a Red Bull é quem foi mais ‘disruptiva’. Se ‘aquilo’ resulta ou não, é outra história, mas estamos a falar de Adrian Newey.

Esta noite vai ser longa para as equipas, onde se espera que tudo tenha batido certo, se o que pensaram, ‘bate’ com o que viram e sentiram em pista. Se não for assim, as equipas têm de investigar e tentar perceber porquê, começando de imediato a procurar retificar o problema.

Se tivéssemos que destacar o mais interessante do dia: a fiabilidade dos carros. Numa nova era, é impressionante.