OPINIÃO: Ferrari pôs-se a jeito, Latifi outra vez ‘amigo’ da Red Bull… | AutoSport

O rapaz não tem muita sorte, mas também não faz muito por isso. Nos últimos meses, Nicholas Latifi tem sido um grande amigo da Red Bull, claro que inadvertidamente, porque não só o canadiano dispensava totalmente o que lhe sucedeu nas redes sociais depois do seu despiste em Abu Dhabi 2021, que despoletou tudo o que se passou a seguir, como também certamente preferia não ter ‘atrasado’ Sainz. Este fim de semana no Mónaco, Nicholas Latifi voltou a ajudar, novamente inadvertidamente, a Red Bull a vencer.

Sendo verdade que a Scuderia tem grandes culpas no cartório face ao que lhe aconteceu, pois menosprezou claramente o que valiam nessa altura os pneus intermédios, numa pista a secar rapidamente.

Sergio Perez foi às boxes na volta 16, colocar pneus intermédios, e Charles Leclerc só o fez uma volta depois, o que foi suficiente para o mexicano passar para a frente da corrida, pois os pneus intermédios nessa volta fizeram a diferença.

A Ferrari perdeu Charles Leclerc na luta da frente, mas ainda tinha Sainz que quando saiu das boxes com pneus slicks apanhou Latifi e foi aí que a Ferrari perdeu a corrida, tal como disse o espanhol no final sem nomear Latifi, já que depois dele e Pérez irem às boxes era o mexicano que liderava, o undercut tinha sido feito.

Com dois carros bem colocados na grelha de partida, a Ferrari ‘conseguiu’ perder esta corrida, dando uma clara ‘borla’ à Red Bull, que lhes pode fazer muita falta lá mais para o fim do ano. Nem Max Verstappen se ralou muito de ficar em terceiro.

Mattia Binotto pode ser um excelente Chefe de Equipa, calmo, correto, ponderado, mas desta vez foi traído pelos seus estrategistas. Obviamente, sendo ele o chefe, é ele a cara da culpa, mas pessoalmente, pelo trabalho que fez com a equipa que lidera e que trouxe a Ferrari onde está novamente, não merecia. Mas as corridas são mesmo assim…