OPINIÃO F1: Quem lidar melhor com a pressão ficará mais próximo do título | AutoSport

Chegámos ao momento de todas as decisões, com ambos os títulos por decidir em Abu Dhabi. O ceptro de Construtores deverá cair nas mãos da Mercedes, mas o de Pilotos poderá pender tanto para Lewis Hamilton como para Max Verstappen e a pressão a que todos estarão sujeitos em Yas Marina será tremenda.

Depois de vinte um Grandes Prémios, o inglês e o holandês vão para a corrida de todas as decisões exactamente com os mesmos pontos, tendo o jovem da Red Bull uma ligeira vantagem por ter, neste momento, mais vitórias que o seu rival, o que poderá ser determinante para o desfecho do campeonato.

O palco de todas as decisões será o circuito de Yas Marina, onde o ano passado Max Verstappen venceu, mas este ano tudo muda, a começar pelo traçado, que foi alterado substancialmente, tendo perdido curvas, o que poderá atirá-lo para o lado do Mercedes W12. Este ano, contudo, já ficou bem claro que fazer previsões é um exercício bastante difícil, tal o equilíbrio entre os dois melhores carros da grelha de partida.

Acredito que os candidatos ao título lutarão pela vitória e estarão um passo à frente de todos – quando está em jogo algo tão valioso, os grandes pilotos encontra forças até então desconhecidas e tanto Verstappen como Hamilton são pilotos do mais altíssimo nível e capazes de se superarem.

No entanto, os respectivos escudeiros poderão ser determinantes estrategicamente, uma vez que poderão ditar os momentos para as paragens nas boxes e impedir a estratégia do “undercut” de qualquer um dos lados.

Julgo que Valtteri Bottas poderá ser uma peça mais forte neste jogo, dado que tem sido capaz de rodar mais perto do seu chefe de fila de uma forma mais consistente, ao passo que Sérgio Pérez tem alternado entre o bom e o sofrível, nem sempre sendo o respaldo que a Red Bull desejava ter para Verstappen.

Porém, todas as atenções estarão centradas nos dois candidatos ao título, que, com os mesmos pontos, basicamente, “apenas” têm de bater o seu adversário para conquistar o ‘Sant’Graal’ do automobilismo.

Creio que, neste momento, Hamilton está numa posição mais forte mentalmente. Venceu os últimos três Grandes Prémios e mostra-se bastante mais calmo que o seu adversário. Está habituado a decisões do título e tem um capital de experiência que lhe permite estar mais seguro.

Porém, tem do seu lado a necessidade de ser ele a evitar qualquer toque que o possa colocar de fora e, em Jeddah, viu-se um Hamilton displicente na forma como acertou no Red Bull quando Verstappen lhe tentava ceder uma posição. Ainda que o holandês possa ter realizado uma travagem brusca, o inglês tinha diversas formas de evitar o contacto.

Por seu lado, o jovem da formação de Milton Keynes tem-se mostrado mais propenso a ultrapassar os limites, mesmo se erros só se possam contabilizar aquele que cometeu na qualificação para o Grande Prémio da Arábia Saudita.

Tanto em Interlagos como em Jeddah, as suas defesas perante as investidas de Hamilton não foram erros, antes riscos calculados, sabendo de antemão que teria de ser o seu rival a levantar o pé.

Esta será a grande vantagem de Verstappen em Yas Marina, poder colocar o seu adversário numa situação em que só este pode perder. Já o fez por diversas vezes este ano, tendo nos episódios mais recentes ultrapassado o limite do aceitável.

Penso que será o holandês que estará sob maior pressão, mas este já mostrou que pode absorver grandes doses de expectativas sem que coloque em risco as suas performances, basta lembrar Zandvoort, onde um mar laranja não esperava menos que uma vitória do seu piloto.

Posto isto, não creio que haja um favorito antes do início do fim-de-semana, tanto Hamilton como Verstappen poderão estar a festejar no domingo à noite e acredito que, quem lidar melhor com toda a pressão, poderá estar mais perto do título.

Espero apenas que se possa assistir a uma decisão limpa e sem intervenção dos Comissários Desportivos, que este ano já mostraram inúmeras vezes inconsistências, estando também eles sob forte pressão, assim como Michael Masi. Porém, depois do Grande Prémio da Arábia Saudita não ficaria surpreendido se houvesse questões de secretaria a envolver a definição de uma temporada que deve ficar na história pelos melhores motivos e há muitos para que isso aconteça.