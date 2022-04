OPINIÃO, F1: É cedo para descartar a Mercedes | AutoSport

Já não restam dúvidas a ninguém que a Mercedes este ano está longe de poder lutar, em condições normais, pelas vitórias na Fórmula 1.

Isso está para já reservado apenas à Red Bull e à Ferrari, sendo que a Mercedes, para já, só pensa em resolver os seus problemas, e se for capaz de os resolver, depois, voltar à luta.

Há quem diga que a Mercedes já não vai conseguir recuperar e juntar-se à luta pelos títulos, mas eu acho que para já é cedo para ser descartada.

É verdade que não se trata de um caso em que as corridas tenham corrido mal por algum motivo, como por exemplo sucedeu à Red Bull no Bahrein.

Não, é pura e simplesmente o caso do Mercedes W13 ter nascido mais fraco que o Red Bull RB18 e o Ferrari F1-75.

Claro que espero ver a Mercedes recuperar no desenvolvimento e chegar-se à frente, mas neste momento estou longe de ter a certeza disso.

A única coisa que sei é que se há alguma equipa pode dar uma volta à questão é a Mercedes.

E o mais curioso é que estou a escrever quanto à possibilidade da Mercedes estar possivelmente afastada dos títulos, não por causa dos atuais números (é muito cedo) mas por causa de tudo o resto que sabemos – o carro nasceu mal e vai ser preciso muito trabalho para resolver os problemas – a verdade é que a Mercedes está em segundo do campeonato de construtores. Segundo!

Se calhar, quem ouvir muita gente, parece que houve um desastre em Brackley.

Não houve! Começaram com o pé esquerdo, tropeçaram, caíram, mas isto é uma maratona e podem ainda levantar-se.

Resta saber que feridas ficaram e se vão ser capazes de chegar às lutas na frente. Isso é outra conversa, que é impossível de projetar neste momento.