Opinião F1: A vitória pode ter escapado a Lando Norris | AutoSport

O fiasco do GP da Bélgica ainda está fresco na nossa memória, mas num futuro, com mais “quilómetros” de corridas de F1 em cima, o que restará serão os registos da classificação. Esses não estarão frustrados como qualquer fã e adeptos da F1 se sente hoje, apenas vão indicar que Max Verstappen conquistou a pole position e venceu mais uma corrida e George Russell conquistou o seu primeiro pódio na disciplina. Não irá ficar registado, que Lando Norris perdeu uma potencial primeira vitória na F1, porque não foi mostrada a bandeira vermelha após os primeiros carros terminarem a volta de instalação na Q3.

Escapou a Lando Norris a sua primeira vitória na F1. Pode apenas ser uma conjetura, mas tendo em conta que no domingo venceu quem conquistou a pole position e tendo em conta que o britânico estava na luta pela pole position, é uma hipótese credível. Daniel Ricciardo, que terminou a Q3, depois do acidente do seu colega de equipa, na quarta posição, a 1.099s do tempo de Verstappen. Na Q2, a diferença entre ambos os pilotos da McLaren foi de 1.102s, ligeiramente superior ao tempo que separou a pole position do quarto lugar.

“O carro estava ótimo e a Q1 e a Q2 foram extremamente boas. Penso que poderia muito facilmente, ter lutado pela pole position”, acredita Lando Norris.

Claro que, a pressão de ser mais rápido na Q1 e Q2 é diferente de “ter” que ser mais rápido na Q3. Aí Max Verstappen e Lewis Hamilton, apertam muito mais e por isso têm divido muitas pole positions durante a temporada, mas George Russell conseguiu intrometer-se no meio dos dois pilotos, porque não poderia Norris ser ainda mais rápido que o compatriota e conquistar a pole, para domingo ser ele atrás do Safety Car durante 3 voltas e ser considerado vencedor?

Tudo isto é apenas uma hipótese, claro, mas que Lando Norris está na calha para ser um dos pilotos da temporada, isso é inegável.