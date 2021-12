Opinião: Disputa do título será resolvida com trabalho de equipa | AutoSport

Este será o grande fim de semana da Fórmula 1. Todos os acontecimentos trouxeram-nos até este momento para se apurar o campeão do mundo. Frente a frente Max Verstappen e Lewis Hamilton num duelo que espero que fique eternizado na história da Fórmula 1, mas sem o mesmo resultado que algumas delas. Seria um desperdício se dois grandes pilotos terminassem esta grande “guerra” fora de prova. Não o espero e acho que qualquer um deles quer vencer em pista, batendo o adversário para ser considerado o melhor no braço. Pode ser um “wishful thinking” da minha parte, mas é assim que vejo o final destes 9 meses intensos da temporada de 2021. Não acredito em predestinados, acredito que são dois dos pilotos com uma ética de trabalho incrível e que se desafiam diariamente para chegar ao topo. Desde jovens que a maior ambição dos dois é bater recordes e estão nas duas melhores estruturas para isso acontecer.

Max Verstappen terá alguma vantagem teórica em Abu Dhabi, mas penso que o carro da Mercedes é mais robusto que o da equipa rival. Obviamente, durante a corrida podem existir alguns pormenores que alterem este paradigma, como aconteceu na Arábia Saudita (não significa que penso que estes ou aqueles foram prejudicados por causa da interrupção da corrida). A equipa que delinear a melhor estratégia, e acho que vai ser uma corrida muito cerebral e menos emocional, ao contrário da anterior, o seu piloto vencerá no final da prova. Não quer dizer que não será uma corrida de emoções fortes, mas ambos os pilotos devem seguir os planos anteriormente traçados. Os “segundos” pilotos também terão muito peso, já que quem saltar para a frente da corrida, tem de ter o companheiro de equipa a defender a sua posição. Coroar o campeão de 2021 vai passar por um bom trabalho de equipa, dentro e fora de pista.

É nisto que acredito para este fim de semana e se me enganar, espero que seja para uma melhor corrida.

Um último reparo para aqueles que procuram sempre teorias da conspiração: vamos aproveitar os últimos bons momentos desta época… não sabemos o que nos espera em 2022, mas melhor que 2021 será difícil.