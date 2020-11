OPINIÃO: como se escolhe o Melhor Piloto de Sempre?

A propósito do sétimo título agora assegurado por Lewis Hamilton, ressurgiu em vários sítios a questão do melhor piloto de sempre da Fórmula 1 e ‘tal’ discussão que muito provavelmente não nos vai levar a lado nenhum, pois as variáveis – leia-se argumentos – que são possíveis introduzir na discussão são quase ilimitados. Há uma coisa que parece ser generalizada. Os números estão longe de dizer tudo. Esta questão parece ser pacífica, ter mais vitórias ou mais títulos não é condição ‘sine qua non’ para ser o melhor de sempre.

Ainda não há muito tempo houve muita gente escandalizada pelo facto de Carlos Sainz ter sido considerado o Melhor Piloto de Sempre no Mundial de Ralis, batendo Sébastien Loeb. Também não concordei, pois para mim é Colin McRae. Lá está, e isto entronca muito no que é a minha visão relativamente a este assunto. Sendo quase completamente impossível fazer um paralelo entre o que valem os quatro títulos de Sebastian Vettel e Alain Prost, os cinco títulos de Juan Manuel Fangio ou os sete agora de Lewis Hamilton e Michael Schumacher, só nos resta pensar no impacto que determinados pilotos têm ou tiveram na F1 e qual é em termos globais a perceção dos adeptos.

Acho que a resposta a uma questão, “Qual é o melhor piloto de sempre na F1?” tem de ser dada pelo coração, e de forma instantânea e instintiva. E no meu caso particular a resposta continua a ser a mesma desde que me lembro de começar a gostar de Fórmula 1, mesmo tendo estado muito por dentro de tudo o que se passou nos últimos 36 anos: Ayrton Senna.