OPINIÃO: Como é possível ligarem a falha nos travões ao ‘caso Horner’?

O que vos vou relatar nas próximas linhas e que teve origem em declarações do antigo piloto de F1 Giedo van der Garde no podcast DRS De Race Show é algo que há muito se vê em Portugal, especialmente (e quase exclusivamente) no futebol onde se multiplicam comentadores um pouco por todo o lado, em cada canal, premium ou nem por isso. São tantos em todo o lado que o mais fácil de suceder é todos estarem a falar do mesmo a dizer as mesmas coisas, cada um com a sua ‘frequência’ ou ‘cartilha’, se preferir.

É um exagero tão grande que leva muitas das pessoas a irem buscar temas que fariam corar de vergonha todos os bons professores de jornalismo.

Isto a propósito do que disse Giedo van der Garde , que foi ao cúmulo de deixar no ar que a falha nos travões do Red Bull RB20 de Max Verstappen na Austrália se pode ter devido ao… ‘Caso Christian Horner’.

Será possível que um comentador precise ir tão longe, seja tão rebuscado ao ponto de levar as coisas a este ponto? Sabemos que as redes sociais hoje em dia são um ‘pântano’ de conspirações e coisas muito piores, mas chegar a este ponto é preciso ser muito ‘original’

“Ou foi um problema mecânico com o travão, ou alguém se esqueceu de fazer alguma coisa”, disse o antigo piloto de F1 Giedo van der Garde no podcast DRS De Race Show: “é certamente estranho que tenha acontecido agora na Red Bull, não estou a dizer que se trata de sabotagem, mas quando há confusões internas numa equipa como esta, as pessoas podem cometer erros. Não vimos isso em dois anos. Era uma máquina tão bem oleada. Tudo funcionava na perfeição. Será que isso tem alguma coisa a ver com o que está acontecendo na cúpula do clube?”, questiona Giedo van der Garde.

Caro Giedo: a cada corrida que passa sem problemas no Red Bull, a lei das probabilidades diz que ter um qualquer problema é apenas uma questão de ‘quando’, nunca de ‘se’, mais tarde ou mais cedo teria de suceder. Para não ir mais longe, basta recordar porque perderam a corrida de Singapura no ano passado, quando a Red Bull teve que abortar a volta de Verstappen na qualificação para que este tivesse o mínimo de combustível exigido para a amostra à FIA no final da sessão. Se continuasse seria desclassificado. Acabou por arrancar da 8ª posição da grelha.

Já existia o ‘caso Horner’, Sr. Van der Garde?

A Red Bull é uma grande equipa, mas até ver não há ali extraterrestres, só mesmo talvez Max Verstappen, um pouco. Todos os outros são humanos, logo erram. Nem que seja muito de vez em quando. E ainda está para provar que, a existirem extraterrestres, que cometem menos erros que os humanos. Basta recordar, por exemplo, os dois filmes do ‘Dia da independência’, os ET vieram cá duas vezes e duas vezes voltaram com a cauda entre as pernas…